指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ、＝LOVEが16日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」に生出演し、新曲「劇薬中毒」を初披露した。 佐々木舞香（26）と野口衣織（25）がダブルセンターを務める同曲は、激情的な愛を歌うラブソング。メンバーはリボンがふんだんにあしらわれた新衣装も披露し、放送直後からX（旧ツイッター）では「劇薬中毒」がトレンド入り。視聴者からは「中毒性やばい」「さっしーの歌詞天才すぎる」「刺さりまくり」などと好反応が相次ぎ、幸先の良い盛り上がりを見せた。

同グループは昨年2月にリリースされた「とくべチュ、して」がストリーミング累計1・3億回再生を超え、TikTokでも20億回再生を突破。同10月にリリースした「ラブソングに襲われる」もストリーミング再生が5300万回を記録しており、バイラルヒットが続くだけに今後のさらなる飛躍が期待される。

「劇薬中毒」は17日午前0時から先行配信がスタートし、4月1日に20枚目シングルとしてリリース予定。

グループは6月20、21日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演が控えており、初の国立で約12万人を動員予定。