1月スタートしたオイシックスの新企画「オイシックスちょっといいですか！？」略して「オイちょ！」今回はどんな話が飛び出すのか。第二弾です。



新潟初のプロ野球球団・オイシックス新潟アルビレックスBC。試合では見られない選手たちの素顔に迫るべく、蛯原アナと託見カメラマンが突撃インタビューします。



オイシックスちょっといいですか！？



託見アナ「さあ、蛯原さん今回は？」

蛯原アナ「オフの過ごし方です。キャンプ前の選手たち。どんなオフを過ごしているのでしょうか」





蛯原アナ「駿臥（しゅんが）さん、ちょっといいですか」1人目は、中越高校出身の19歳。高橋駿臥選手。昨シーズンは投手としてプレーしましたが、今シーズンはなんと内野手に転向。勝負の2年目。期待の19歳です。蛯原アナ「オフの過ごし方を今聞いていまして」高橋選手「ゴロゴロしていることが多い」と、言いつつも、中越高校の同級生とよくラーメンを食べに行くそうで…蛯原アナ「お好きなラーメンは？」高橋選手「生姜醤油」蛯原アナ「生姜醤油きました」蛯原アナ「行きつけのお店はありますか？」高橋選手「最近、越路の『麺や けん』に行って、おいしいなと思いました」しかし…高橋選手「起きたらこたつがあるのでずっと入っちゃいます」蛯原アナ「基本的にゴロゴロするのが好きなんですね」ゴロゴロ好きな高橋選手でした。続いては、オイシックス2年目コンビ！山田和（そら）選手と漆原幻汰選手。山田選手は、昨シーズン打率3割超えを果たした打てるキャッチャー。漆原選手は、甘いマスクでも、走攻守の3拍子揃ったプレーでも魅了する内野手です。おふたりは、オフでさえも野球に没頭しているそうです。漆原選手「プロスピ（野球ゲーム）部っていうのがあって、高義博と、上原裕樹と伴在さんと自分と和で、大会みたいなのを開くんですけど…漆原選手「（山田選手が）初代王者で、僕が二代目です」託見アナ「野球ゲームは、正直、野球に生きますか？」漆原選手「なんも生きないです」山田選手「自分なんだかんだ配球ちょっとだけ学んでます」蛯原アナ「キャッチャーだから！」プロ野球選手でも、野球ゲームに没頭する。親近感を感じる瞬間でした。オイシックスは現在、静岡県でキャンプを行っています。開幕戦は、3月14日。ビジターで読売ジャイアンツと戦います。ホーム開幕戦は3月21日。ハードオフエコスタジアムで楽天と対戦します。