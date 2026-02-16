◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

１５日（日本時間１６日）に女子５００メートルが行われ、２０２２年北京大会銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が今季自己ベストの３７秒２７で銅メダルを獲得した。１０００メートルに続く３位。今大会２度目の表彰台。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を９個に伸ばした。女子５００メートルで日本は３大会連続の表彰台となった。世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が五輪新の３６秒４９で初優勝した。

めったに見られない光景だった。銅メダルが決まると高木は、ヨハン・デビットコーチの胸の中へ子どものように飛びついて抱き合い、無邪気にはしゃいだ。自分に厳しく、常に反省を忘れないパートナーを受け止めた同コーチは「『おめでとう』と言った。すばらしかった」と興奮気味に明かした。

北京五輪で高木は金を含む４つのメダルを獲得。だが、信頼していた、スピードスケート大国オランダ出身の同コーチが、大会後にナショナルチームを離れることになった。継続的に指導を受けたい高木も離れ、同コーチを迎え入れてチーム・ゴールドを発足。化粧品の製造や販売を手がける「イフイング」（東京）の主要ブランド「ＴＯＫＩＯインカラミ」の支援を受け、ミラノ五輪に向けてスタートを切った。

日本ではレジェンドの域に達する高木に対し、厳しい言葉も向けた。「３１歳はそんな年じゃない」と活を入れ、高木も「悪くなっていく理由に、年齢を使おうとしてると考え直させられた」。今回の５００メートルも補欠登録で出場は直前まで迷ったが、同コーチは「走るならフルスピード。そうでなければ出ない」と発破をかけていた。

「世界中に五輪でメダルを獲りたいと願う人が大勢いる。彼女はすでに９個持っている。どのメダルにも非常に大きな価値があるので、私たちはすべてのメダルを心から喜んでいる。彼女は今でも私を驚かせてくれる」と同コーチ。この日、大勢のオランダ人がいた観客席から「ミホ」コールが、高木とオランダ人コーチに向けられた。

◆チーム・ゴールド ミラノ五輪での金メダル獲得を目指し、２３年５月に高木が発足した。北京五輪後にナショナルチームを離れたデビットコーチから、指導を受け続けたいとの思いから発足。今季限りの解散が決定済みで、今大会がチームとしての集大成の場となる。メンバーは所属、国籍関係なく７人。日本勢は高木、佐藤綾乃（２９）＝ＡＮＡ＝、堀川桃香（２２）＝富士急＝、野々村太陽（２４）＝博慈会＝、土屋陸（２８）＝白銅＝の５人。ほかに中国勢２人がおり、今大会男子１０００メートル銅の寧忠岩（２６）と韓梅（２８）が一緒に練習を行う。