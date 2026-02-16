『CDTVライブ！ライブ！』3・9放送 出演アーティスト＆歌唱曲ラインアップ発表
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、3月9日午後7時から放送される。このほど出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
中島健人は、「アイドルとしての人生」をさまざまな角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりライブ。M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズで届ける。快進撃の止まらないM!LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅了する。
WEST.は、作詞・作曲・振付を重岡大毅が手掛ける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける楽曲に注目。奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第二期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。
AIはテレビCMも話題の、聴いた誰もが“きっと大丈夫”と思える優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞・作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。
■出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
AI「ラッキーアイラブユー」
WEST.「これでいいのだ！」
キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」
GENERATIONS「本心」
中島健人「XTC」「IDOLIC」
M!LK「爆裂愛してる」
