µþÅÔ»Ô¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤È¶¦ºÅ¤Ç¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡¡¸µÁª¼ê¡¦Â¼¾åÄ¾»á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü
¡¡µþÅÔ»Ô¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±»Ô¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤È¶¦ºÅ¤ÇÈþ²½³èÆ°Åù¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æü»þ¤Ï£²·î£²£¸Æü¤Î¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¸á¸å£±»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾ì½ê¤ÏµþÅÔ»ÔÌò½êÁ°¹¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Ç¤Î¥×¥í¥®¥ó¥°¡Ê¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¤´¤ß½¦¤¤¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Ï¤ó¥Ë¥ã¥ê¥ó¥×¥í¥®¥ó¥°¡×¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Î¸µÁª¼ê¡¦Â¼¾åÄ¾»á¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¥Á¥¢¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£