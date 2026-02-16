それは本当に子どものためなのか？ 普通の幸せを願った母親が「毒親」へと変化していく過程を描いたセミフィクション【書評】
はたして親の愛は子どものためになるのか。そして本当の子どもの幸せとは何か。『すべては子どものためだと思ってた』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、体の弱い子どもを持つ親を主人公に、子どもの“普通の幸せ”を願うあまり不安や焦燥に囚われていく過程を描いたコミックエッセイだ。
専業主婦の土井くるみは小学校に通う長男・こうたに、特別じゃなくても普通の幸せをつかんでほしいと考えていた。しかし、体が弱く自己主張もあまりしないこうたがクラス内のヒエラルキー下位にいることを知る。さらに、こうたが進学予定の公立中学校の評判が悪いことから、中学受験を決意する。受験勉強のためにさまざまな情報を仕入れ実践していくくるみ。だが、彼女の思いは彼と家族を次第に追い詰めていく――。
さらに、第三者の視点も巧みに絡められているところもポイントだ。くるみの行動と対比して、こうたや家族それぞれの心もようをあぶり出すことによって、「子どものため」という言葉の曖昧さや危険性をより浮き彫りにする。
本作には、親なら心のどこかで感じたことのある不安と共感が描かれている。子育てに正解はないと知りつつも、ついスマホを開き、当事者以外の誰かに答えを求めてしまう。鏡に映る自分がくるみに見える、そんな読者もいるはずだ。
文＝馬風亭ゑりん