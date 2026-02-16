COCO DEAL春WEBカタログ公開♡透け感が主役の春スタイル

COCO DEALが2月2日（月）10:00より、オフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.2「In a Sheer Moment」を公開。春の空気をまとったような“シアー”をキーワードに、軽やかで女性らしいスタイリングを提案します。新しい季節に心ときめくラインナップをチェックして♡

シアーが主役の春スタイル

透け感素材や軽やかなレイヤードで魅せる今季のCOCO DEAL。やわらかなニットやブラウスに、すっきりとしたパンツやスカートを合わせたバランスが印象的です。

KNIT 14,300円/PANTS 8,800円

JACKET19,800円/BLOUSE 12,100円/PANTS 13,200円

JACKET24,200円/CAMISOLE 4,950円/PANTS 10,450円

シンプルながらも素材感で差をつけるコーディネートは、オンオフ問わず活躍。春のワードローブに取り入れたいアイテムが揃います。

フェミニン派も満足のラインナップ

CARDIGAN 13,200円/CAMISOLE 4,950円/SKIRT 12,100円

ONE-PIECE 19,800円

SHIRT 12,100円/SKIRT 16,500円

KNITBLOUSON 12,100円/SKIRT 15,400円

BLOUSE 16,500円/CAMISOLE 4,950円/PANTS 14,300円

やさしい揺れ感を楽しめるスカートやワンピースも豊富に展開。

透け感と立体感を掛け合わせたデザインが、春らしい抜け感を演出。甘さと大人っぽさを両立したスタイルが完成します♪

軽やかな春をまとう♡

「In a Sheer Moment」が描くのは、透け感を味方にした繊細で芯のある女性像。デイリーにも特別な日にも寄り添うアイテムが揃い、新しい季節の始まりを後押ししてくれます。

春の装いをアップデートしたい方は、ぜひWEBカタログをチェックしてみてください♡