COCO DEAL春WEBカタログ公開♡透け感が主役の春スタイル
COCO DEALが2月2日（月）10:00より、オフィシャルオンラインストアにてWEBカタログvol.2「In a Sheer Moment」を公開。春の空気をまとったような“シアー”をキーワードに、軽やかで女性らしいスタイリングを提案します。新しい季節に心ときめくラインナップをチェックして♡
シアーが主役の春スタイル
透け感素材や軽やかなレイヤードで魅せる今季のCOCO DEAL。やわらかなニットやブラウスに、すっきりとしたパンツやスカートを合わせたバランスが印象的です。
KNIT 14,300円/PANTS 8,800円
JACKET19,800円/BLOUSE 12,100円/PANTS 13,200円
JACKET24,200円/CAMISOLE 4,950円/PANTS 10,450円
シンプルながらも素材感で差をつけるコーディネートは、オンオフ問わず活躍。春のワードローブに取り入れたいアイテムが揃います。
フェミニン派も満足のラインナップ
CARDIGAN 13,200円/CAMISOLE 4,950円/SKIRT 12,100円
ONE-PIECE 19,800円
SHIRT 12,100円/SKIRT 16,500円
KNITBLOUSON 12,100円/SKIRT 15,400円
BLOUSE 16,500円/CAMISOLE 4,950円/PANTS 14,300円
やさしい揺れ感を楽しめるスカートやワンピースも豊富に展開。
透け感と立体感を掛け合わせたデザインが、春らしい抜け感を演出。甘さと大人っぽさを両立したスタイルが完成します♪
軽やかな春をまとう♡
「In a Sheer Moment」が描くのは、透け感を味方にした繊細で芯のある女性像。デイリーにも特別な日にも寄り添うアイテムが揃い、新しい季節の始まりを後押ししてくれます。
春の装いをアップデートしたい方は、ぜひWEBカタログをチェックしてみてください♡