「敵国顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「眞栄田郷敦」、僅差の1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『敵国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します。敵国顔は、鋭い印象の目鼻立ち。野心的でエネルギッシュなイメージを与える顔立ちを指します。
2位にランクインしたのは、眞栄田郷敦さんです。
2位は、眞栄田郷敦さんです。主要キャストの1人を務めた2019年の映画『小さな恋のうた』で俳優デビュー。2023年にはNHK大河ドラマ『どうする家康』に出演を果たしました。2026年は「日本マクドナルド」のテレビCMにも出演。力強いまなざし、りりしい表情を武器に数々の役柄を演じ、敵国顔の野心的でエネルギッシュなイメージをほうふつとさせます。
アンケートでは、「鼻筋がすらっとしているから」（20代女性／宮城県）、「サバイバル能力が高そうな雰囲気」（40代女性／福島県）、「目力の強さと、一度見たら忘れられないエネルギッシュな目鼻立ちが、野心的な印象を与えるからです。どこか挑戦的で鋭い眼差しは、既存の勢力を脅かす新興勢力の若きリーダーのような迫力があります。圧倒的な生命力と、内側から溢れ出すカリスマ性は、国を奪いに来るような強大な敵国のライバルを彷彿とさせる敵国顔です」（30代男性／愛知県）などのコメントが集まりました。
1位を獲得したのは、新田真剣佑さんでした。
現在29歳の新田さんは、国内外で活躍するイケメン俳優。2023年の『聖闘士星矢 The Beginning』では、ハリウッド映画初主演を務めました。2025年はドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）に出演。2位にランクインした眞栄田さんは弟であり、兄弟そろって存在感が際立ちます。新田さんは整った顔立ち、鍛え上げられた肉体、さらには内側からあふれるカリスマ性でもエネルギッシュな印象を与えます。
アンケート回答者からは、「目つきが野心的な雰囲気があると感じる」（50代男性／静岡県）、「彫りの深い目鼻立ちと強い意志を感じさせる眼差しが特徴だからです」（20代男性／大阪府）、「目鼻立ちが整い、美形でもあるのにどこか野生的にもみえる」（50代女性／愛知県）、「鋭い印象はないが目力が強く、意思が強そうに感じだから」（20代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：眞栄田郷敦／49票
1位：新田真剣佑／52票
