□に入る共通のひらがなを当てるクイズです。今回は、暑い季節に欠かせないあの道具や、名字などが隠れています。1分以内に全て完成させて、脳をスッキリ活性化させましょう！

ちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！

今回は夏に関連するものや、あのお笑い芸人の名字が隠れています。ぜひ挑戦してみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□わ
やま□□
ど□□ゅう
ヒント：暑いときに必要なものは？

答えを見る






正解：うち

正解は「うち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うち」を入れると、次のようになります。

うちわ（団扇）
やまうち（山内）
どうちゅう（道中）

「団扇」は暑いときに必要で、「山内」はお笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんの名字、「道中」は少し難しかったかもしれません。小文字が入ると一気に難易度が上がりますね。

