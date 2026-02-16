【ひらがなクイズ】空欄を埋めてスッキリ！ ヒントはあのお笑い芸人の名字。ちょっと難しいかな？
ちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！
今回は夏に関連するものや、あのお笑い芸人の名字が隠れています。ぜひ挑戦してみてください！
今回は夏に関連するものや、あのお笑い芸人の名字が隠れています。ぜひ挑戦してみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□わ
やま□□
ど□□ゅう
ヒント：暑いときに必要なものは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うち正解は「うち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うち」を入れると、次のようになります。
やまうち（山内）
どうちゅう（道中）
「団扇」は暑いときに必要で、「山内」はお笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんの名字、「道中」は少し難しかったかもしれません。小文字が入ると一気に難易度が上がりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)