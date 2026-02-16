長期休みに行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキング！ 2位「五島列島」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「五島列島を全部まわってみたい。海や歴史をみてゆっくり過ごせそう」（30代女性／宮城県）、「すごく景色が綺麗なところだからです」（50代女性／兵庫県）、「五島列島は、教会や海の景色をのんびり巡れて移動も船旅の特別感があり、忙しさを忘れて過ごせる長期休みに向いていて安心感があります」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※冬のイルミネーション「白銀の世界」は、2026年2月26日まで
回答者からは「街並みがきれいで、昼と夜で違った雰囲気を楽しめる点に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「季節ごとの花やイルミネーションが綺麗だし、写真映えするスポットがたくさんあって一日中楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「子連れで楽しめそうだから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「長崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：五島列島／47票2位にランクインしたのは、美しい海と豊かな自然、そして世界遺産にも登録された「潜伏キリシタン」の歴史が息づく五島列島です。エメラルドグリーンの海が広がる「高浜海水浴場」や、断崖絶壁に立つ「大瀬崎灯台」など、都会の喧騒を忘れてリフレッシュできる絶景スポットが満載。長期休みを利用して、島巡りをゆったり楽しむ旅に最適です。
回答者からは「五島列島を全部まわってみたい。海や歴史をみてゆっくり過ごせそう」（30代女性／宮城県）、「すごく景色が綺麗なところだからです」（50代女性／兵庫県）、「五島列島は、教会や海の景色をのんびり巡れて移動も船旅の特別感があり、忙しさを忘れて過ごせる長期休みに向いていて安心感があります」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：ハウステンボス／126票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、日本最大級のテーマパーク「ハウステンボス」でした。オランダの街並みを再現した広大な敷地内には、四季折々の花々が咲き誇り、夜には世界最大級のイルミネーションが街を彩ります。ファミリーからカップルまで、非日常のヨーロッパ気分を満喫できる長崎観光の不動のメインスポットです。
※冬のイルミネーション「白銀の世界」は、2026年2月26日まで
回答者からは「街並みがきれいで、昼と夜で違った雰囲気を楽しめる点に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「季節ごとの花やイルミネーションが綺麗だし、写真映えするスポットがたくさんあって一日中楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「子連れで楽しめそうだから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)