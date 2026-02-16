女子サッカー。冬の休止期間が明けたSOMPO WEリーグです。アルビレックス新潟レディースはリーグ再開後の初戦で首位の神戸と対戦。強敵を相手に完封勝利です。



アウェーに乗り込んで神戸との戦い。序盤から新潟から仕掛けます。



まずは園田瑞貴のミドルシュート！これは惜しくも枠の右にそれますが…前半19分、山本結菜が相手の背後にボールを送ると加入後初先発・江粼杏那の左足！江粼のWEリーグ初ゴールで新潟が先制します。





さらに前半37分にはその江粼のクロスに滝川結女！チームのゴールハンターがヘディングで狙います。1点リードで試合を折り返すと後半は守護神・久野吹雪がみせます。後半17分には近い位置からのシュートを左足で止めると、2本目はしっかりキャッチ。ゴールを割らせません。その後も相手のヘディングシュートをファインセーブ！1点を守り切った新潟。首位・神戸を相手に完封勝利をおさめました。〈アルビレックス新潟レディース 江粼杏那選手〉「決めた瞬間はちょっと嬉しすぎてみんなのもとに駆け寄ることで精いっぱいだったんですけど、次節もまた全員で戦って走って勝ってアイシテルニイガタを歌えるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」アルビレックス新潟レディースの次の試合は2月21日、アウェーでセレッソ大阪ヤンマーレディースとの対戦です。