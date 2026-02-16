「売り切れる前に買えてよかった！」【無印良品】一足お先に春を先取り「桜スイーツ」4品実食レビュー
【無印良品】新作を含む「桜スイーツ」4品を実食レビュー
テレビ番組でもたびたび特集されるなど、幅広い世代に支持されている「無印良品」。今回は、新作を含む「桜スイーツ」をフードライターが厳選して4品ご紹介します。
ビジュアルもかわいらしい桜スイーツは、自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとしたお礼をしたいときのプチギフトにもぴったりです。ぜひチェックしてみてください。
1. 「不揃い 桜スコーン」180円
最初に紹介するのは、「不揃い 桜スコーン」1個180円（税込）。毎年人気の桜スコーンが、今年も登場しました。特徴は、桜の香りとほのかな塩味。ピンク色のかわいらしいビジュアルにも気分があがります。
無印良品で人気の“不揃い”シリーズは、焼きムラや凸凹（でこぼこ）などの理由で規格外となった商品をおいしさはそのままに、手頃な価格で販売しているシリーズです。
ひと口食べると、桜の塩漬けのほどよい塩味とトッピングされたアイシングの甘さが重なり、甘じょっぱい味わいに。ほんのりと広がる桜の香りに癒やされます。
筆者のおすすめはトースターで軽く温めてから食べること。温めることで香ばしさが引き立ち、まるで焼きたてのようなおいしさに。おやつはもちろん、朝食にも最適です。
2. 「桜のようかん」150円
続いて紹介するのは、「桜のようかん」1本150円（税込）。塩漬けした桜の葉を、北海道産小豆と一緒に炊き上げた桜風味のようかんです。
ひと口食べると、滑らかで濃厚な小豆の甘みの中に、桜の葉の塩漬けの甘じょっぱさが感じられ、まるで桜餅を食べているかのような風味。
ようかんを普段あまり食べない人でも試しやすい小さめのサイズ感も魅力。賞味期限が約1年と長いため、間食用としてストックしたり、非常食として常備するのもおすすめです。
3. 「桜のアイスボックスクッキー」220円
続いて紹介するのは、「桜のアイスボックスクッキー 50g」220円（税込）です。この時季に発売される「桜スイーツ」の中でも2026年に初登場した新商品で、桜の花と葉のパウダーを生地に練り込んで焼き上げたクッキーです。
サクサクと軽やかな食感で、後からふわりと桜の香りが広がります。桜の風味は主張し過ぎず、食べ進めるほどにやさしく感じられる仕上がり。
鮮やかなピンクとグリーンの市松模様になっていて、季節感のあるおしゃれなビジュアルもGood。おうちに遊びに来てくれた友達に振る舞ったらよろこんでもらえそうな、華やかな季節限定商品です。
4. 「素材を生かしたアイス 桜もち風味」350円
最後にご紹介するのは、アイスでも桜のおいしさを満喫できる「素材を生かしたアイス 桜もち風味 120ml」350円（税込）です。こちらも毎年人気の定番商品で、時期によっては売り切れることもあるため、見つけたら早めの購入がおすすめです。
塩味がしっかりと効いているタイプで、ほのかに桜の香りを感じます。桜の葉の塩漬けの塩味と程よい甘みとのバランスが絶妙で、中には小さなぎゅうひが入っており、もちっとした食感がアクセントに。
食べ進めるたびにワクワクする、ほかでは出会えないオリジナルのアイスクリームです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」の新商品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗やオンラインサイトでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)