2月16日から3月22日まで開催…牧秀悟や小園海斗の展示も

株式会社ニューバランスジャパンは16日、フラッグシップ（メーン）ストアであるニューバランス原宿の1階「Stage（ステージ）」エリアにて、期間限定の「The New Balance Baseball POP-UP Store」を開催すると発表した。期間は同日から3月22日まで。大谷翔平投手（ドジャース）をはじめとするアスリートたちがベースボールを盛り上げる、同社ならではの視点で表現された空間となっている。

店内では、ニューバランスファミリーである大谷のほか、2026年から新たに加わった牧秀悟内野手（DeNA）や小園海斗内野手（広島）、さらに世界で活躍するアスリートたちを表現した特別な展示が行われる。サイン入りシューズなどの貴重なアイテムが並ぶほか、最新の「The Shohei Ohtani Signature Collection」や店舗限定のアパレルの販売も実施される。

また、球場の雰囲気を空間と音で再現したフォトブースを設置。対象商品の購入で、ここでしか手に入らない限定アイテムが当たるガチャガチャに参加できるなど、体験型コンテンツも用意されている。

原宿のメーン会場に加え、国内各エリアでも期間限定のポップアップが登場する。25日のatmos新宿店を皮切りに、ABC-MART GRAND STAGEの銀座、新京極、ららぽーと福岡などの各店や、Alpen TOKYO、スーパースポーツゼビオの一部店舗などで順次開催される予定となっている。

世界最高峰の舞台で戦う大谷らの世界観を、ライフスタイルの一部として体感できる異例の試み。球春到来を前に、野球ファンのみならず多くの注目を集めることになりそうだ。（Full-Count編集部）