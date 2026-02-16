コンビニで『ウィキッド 永遠の約束』グッズが買える！

　「ローソン」は、2月17日（火）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』をモチーフにしたオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。

【写真】ファンにはたまらないデザイン！　各グッズの詳細

■美しいデザインを堪能

　今回レッグスが企画＆制作し発売されるのは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をデザインに落とし込んだ数量限定のグッズ。

　ラインナップは、日常使いしやすい「リボン巾着」4種類と、ランダム仕様の「缶ミラー」4種類が用意され、店頭のコミック棚に並ぶ。

　なお、店舗により販売開始日時が前後する可能性があるほか、いずれも数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。