『ウィキッド 永遠の約束』グッズがコンビニで買える！ 数量限定の「巾着」＆「缶ミラー」を用意
「ローソン」は、2月17日（火）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』をモチーフにしたオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】ファンにはたまらないデザイン！ 各グッズの詳細
■美しいデザインを堪能
今回レッグスが企画＆制作し発売されるのは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をデザインに落とし込んだ数量限定のグッズ。
ラインナップは、日常使いしやすい「リボン巾着」4種類と、ランダム仕様の「缶ミラー」4種類が用意され、店頭のコミック棚に並ぶ。
なお、店舗により販売開始日時が前後する可能性があるほか、いずれも数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。
