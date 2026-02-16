15日午後3時半すぎ、上越市の国道8号で道路沿いの店から出ようとした軽トラックと道路を走っていた乗用車が衝突する事故があり、軽トラックを運転していた86歳の男性が死亡しました。



現場は上越市夷浜の国道8号です。15日午後3時半すぎ、同市上名柄の男性(86)が運転するトラックが国道沿いの店の駐車場から出ようとして、糸魚川方向から走ってきた普通乗用車と衝突しました。



男性は首や足の骨を折って市内の病院に運ばれましたが、約8時間後に頚髄損傷で死亡しました。普通乗用車を運転していた長岡市新組町の地方公務員の男性(29)は鼻を打撲して軽傷です。



警察は事故の詳しい原因を調べています。