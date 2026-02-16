大東建託・竹内啓の『縮んで伸びる』戦略 「活動エリアを絞り、事業の質を上げる」
活動エリアを100から70に縮小して
「2025年は非常に微妙なバランスの上に成り立っていた1年だったと感じている」─こう振り返るのは、大東建託社長の竹内啓氏。
大東建託は賃貸住宅建設・賃貸住宅物件の一括借り上げ（サブリース）・不動産仲介を手掛ける。賃貸住宅管理戸数では25年まで29年連続で業界首位を記録している。
だが、特に地方での状況は厳しい。例えば過去に建築した物件が完成してきても、なかなか入居者が入ってこず、家賃を引き下げざるを得ないというケースも出ている。
そこで大東建託では25年1月から、建築営業の活動エリアを家賃の値上げが可能な中心部に絞り込んだ。その結果、それまで展開してきた活動エリアを100％とすると、70％にまで縮小。「エリアを絞って、より『中』に入っていこうという判断」と竹内氏。
ただ、活動エリアを絞ったからといって、建築費は安くならず、金利は上昇傾向にある。日銀は25年12月に政策金利を0.75％に引き上げ、今後もさらなる利上げを見据えている。では家賃を上げられるかというと、そう簡単ではない。
しかも、エリアの「中」に入っていくと競合も増える。新築だけでなく建て替えも手掛けるとなると、解体費用や弁護士費用などのコストも上乗せされる。これらを吸収する努力をしつつ、過去に供給過多になっていた8カ所の営業所の改善も同時並行で進めた。
「社員がこの方針に対して腹落ちして取り組んでくれたことが大きい。限られた時間の中で、それ以前と同じか、それ以上の実績を上げることが大事。同時に働く時は働き、休む時は休むことを徹底した。この方針は定着してきたと思う」
こうした「守り」だけでは売り上げ、利益ともに減少となってしまうため、新たな事業が必要になる。そうして進めてきたのが不動産開発事業。「賃貸一本足から、不動産開発を加えたことにより、全体の在庫が約2800億円蓄積された。これが今後、販売用不動産として市場に出てくる」と竹内氏。
25年に不動産開発を手掛けるアスコットを子会社化しているが、同社が手掛けた物件も売却フェーズに入っている。
「本業（賃貸事業）が厳しいところを、次の柱がうまくカバーしてくれた。こうした努力の結果、利益は当初の予定よりも上がる結果になってきている」と手応えを感じている。26年3月期は売上高1兆9700億円（前期比6.9％増）、営業利益1250億円（同5.2％増）を見込む。
26年も引き続き、業界の環境は楽観視できるものではないため、継続した取り組みが求められる。これに対して、自助努力に加えて、金融機関の支援も得られている。
従来、最長で35年ローンだったものを40年、一部は50年ローンを実行してもらうことで、事業利回りを維持している。しかもどこか1行だけでなく、取引のあるほぼ全ての金融機関で対応してもらっている。
そして、適正な利益確保を目指しての家賃値上げも実施。ただ、「急激な値上げはお客様も、現場も付いていけない」として、状況を見ながら、少しずつ値上げをしていく方針。そのための活動エリアのシフトでもある。
資材の安定調達によるコスト削減の努力も進めている。25年に住友林業の子会社である製材会社に出資、国産木材の安定調達を進めている。
能登地震からの復興住宅を受注
一方で、25年は気候変動や、自然災害の影響を強く実感する年でもあった。
そのため、厳しい環境下でも環境問題への対応を進めている。ここ数年、日本でも気温上昇が実感され、多くの人が「四季」がなくなっているような感覚を持っている。そうした中で大東建託が供給する物件の約9割はZEH（Net Zero Energy House）となっている。ZEHの供給契約戸数は累計で14万戸に達した。
