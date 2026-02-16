NASAÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡×¤Î4Ì¾¤¬ISSÅþÃå¡¡1¤«·î¤Ö¤ê¤Î7Ì¾ÂÎÀ©¤Ë
ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î15Æü¡¢NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-12¡Ê¥¯¥ë¡¼12¡Ë¡×¤ÎCrew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë±§ÃèÁ¥¤¬ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤é34»þ´Ö¸å¤Ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¡¡ISS¤Ï7Ì¾ÂÎÀ©Éüµ¢
Crew-12¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ï¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎJessica Meir±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎJack Hathaway±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤ÎSophie Adenot±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ª¤è¤ÓRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÎAndrey Fedyaev±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î4Ì¾¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î13Æü19»þ15Ê¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥±¡¼¥×¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë±§Ãè·³´ðÃÏ¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈSpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤ÎCrew Dragon±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¼þ²ó¤·¤Ä¤Ä¹âÅÙ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤¿¸å¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯2·î15Æü5»þ15Ê¬¤ËISS¤Î¡ÖHarmony¡Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ë¡×¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾åÊý¤Ø¥É¥Ã¥¥ó¥°¡£±§ÃèÁ¥¤ÈISS¤ÎÁ¥Æâ¤ò³Ö¤Æ¤ë¥Ï¥Ã¥Á¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¸å¤ÎÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü7»þ14Ê¬¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-11¡×¤Ï±§ÃèÈô¹Ô»Î1Ì¾¤Ë°åÎÅ¾å¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢JAXA¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤ÎÌý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4Ì¾¤ÏÍ½Äê¤ò1¤«·î¤Û¤É·«¤ê¾å¤²¤Æµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ISS¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯3Ì¾ÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎCrew-12¤ÎÅþÃå¤Ç7Ì¾ÂÎÀ©¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
