ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートは１５日の女子５００メートルで、前回２位の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。

今大会は１０００メートルの銅に続く２個目のメダル。通算では９個となり、自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）は９位、吉田雪乃（寿広）は１３位。フェムケ・コク（オランダ）が五輪新記録の３６秒４９で優勝した。

「思い描いたような景色を一度も見られずに終わってしまった」。期待されたメダルに届かず、吉田の目から大粒の涙がこぼれた。

最初のスタートは構えが遅いと判断されてフライングの判定を受けた。「そこから焦りで何か所かつまずいてしまった」。再スタートでは鍛えてきた序盤の加速を発揮できず、１００メートル通過は全体１４位。残り４００メートルもスピードに乗れないまま１３位でのゴールになった。１０００メートルに続いて思うような滑りができず、「経験値があまりにもなさすぎて、実力もなかった」と言葉を絞りだした。

レース後に泣いていると、銅メダルの高木が抱きしめてくれた。「よく頑張ったね――」。大先輩の優しさとともに、その偉大さも改めて肌で感じた。「重圧を背負った中で五輪のメダルを獲得することがどれだけすごいことか……」

メダル獲得で周囲への恩返しを果たし、競技から退くことも考えていた。「辞めたかった。けど、辞められないんじゃないかなぁ。このままで終われない。前を向いていかないと」。スピードスケートに本格的に取り組んだのは高校からで、まだ伸び代は十分。この涙がきっと次につながる。（森井智史）