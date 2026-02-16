「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）

シート打撃が行われ、ターノック、栗林、床田、森下、中崎、森浦、島内、ハーン、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）、同５位・赤木（仏教大）が登板した。

ターノックは、モンテロや佐々木ら打者１０人に投げ３安打１奪三振だった。栗林は、打者１０人投げ２安打４奪三振だった。

練習後の新井監督の主な一問一答。

−シート打撃には、横一線の中でも、そこから抜けてきてもらいたい投手が登板した。

「ターノックは、いろいろな球種をしっかりと投げていたなと見えました。最後に投げた斉藤、赤木もね、斉藤も力のある真っすぐを投げていますし、赤木も右バッターのインサイドにしっかり投げ切れてたんで、全体的に新人、新外国人選手が良かったと思います」

−栗林も強い球を投げていた。

「いいね。やっぱりフォークであれだけ空振りを取れるのは、ここ数年あんまり見ていなかったので、本人もちょっと手応えがあるんじゃないですか。あれだけ面白いようにね、フォークが落ちて、空振りがたくさん取れてたので。本当に上々だと思います」

−シート打撃の後は、ブルペンでさらに投げ込んでいた。

「そうだね。それも投げ込みをしたいということだったので、良いんじゃないですか」

−平川は、中堅の守備で好守備があった。

「目の切り方じゃないけど、逆方向に行ったんだけど、やっぱりあそこらへんにセンスを感じる。あの追い方１つ見ても、やっぱり実戦的なセンスを感じます。守備面でもね」