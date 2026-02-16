広島・新井監督が栗林に「いいね」 シート打撃登板でフォークで空振り「ここ数年あんまり見てなかったので、本人もちょっと手応えあるんじゃないですか」
「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）
シート打撃が行われ、ターノック、栗林、床田、森下、中崎、森浦、島内、ハーン、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）、同５位・赤木（仏教大）が登板した。
ターノックは、モンテロや佐々木ら打者１０人に投げ３安打１奪三振だった。栗林は、打者１０人投げ２安打４奪三振だった。
練習後の新井監督の主な一問一答。
−シート打撃には、横一線の中でも、そこから抜けてきてもらいたい投手が登板した。
「ターノックは、いろいろな球種をしっかりと投げていたなと見えました。最後に投げた斉藤、赤木もね、斉藤も力のある真っすぐを投げていますし、赤木も右バッターのインサイドにしっかり投げ切れてたんで、全体的に新人、新外国人選手が良かったと思います」
−栗林も強い球を投げていた。
「いいね。やっぱりフォークであれだけ空振りを取れるのは、ここ数年あんまり見ていなかったので、本人もちょっと手応えがあるんじゃないですか。あれだけ面白いようにね、フォークが落ちて、空振りがたくさん取れてたので。本当に上々だと思います」
−シート打撃の後は、ブルペンでさらに投げ込んでいた。
「そうだね。それも投げ込みをしたいということだったので、良いんじゃないですか」
−平川は、中堅の守備で好守備があった。
「目の切り方じゃないけど、逆方向に行ったんだけど、やっぱりあそこらへんにセンスを感じる。あの追い方１つ見ても、やっぱり実戦的なセンスを感じます。守備面でもね」