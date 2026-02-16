ウォーミングアップで雪かき&サポと雪合戦!? 2ケタ達成で得点ランク首位のFW後藤啓介、試合前のまさかの光景にファン驚き
日本人選手史上5人目となるベルギーリーグでの2ケタ得点を達成したシントトロイデンFW後藤啓介(20)の試合前の一コマが話題となっている。
15日に開催されたベルギーリーグ第25節でシントトロイデンはズルテ・ワレヘムをホームに迎えた。試合前の積雪により、ピッチに雪が残る中で迎えた一戦で後藤は先発出場。0-2と2点のビハインドを背負って迎えた前半45+1分にはシントトロイデンがPKの好機を得ると、キッカーを務めた後藤がきっちりとネットを揺らして今季リーグ戦10得点目を達成。得点ランク単独トップに躍り出た。
勢いに乗ったチームはその後2点を奪って3-2の逆転勝利を収め、2位をキープ。試合前には、年間王者を争うプレーオフ1に16シーズンぶりに出場することが確定しており、20歳の若武者は好調を維持するチームを力強くけん引している。
アンデルレヒトからのレンタル移籍1年目で結果を残す後藤だが、クラブ公式X(@STVV_JP)が試合前のウォーミングアップでスコップを持って雪かきをする姿を投稿。さらにスタンドの子供と雪合戦を始めるなど、試合中とのギャップにファンは「しっかり下っ端してて笑う」「なんか楽しそう」「キッズと雪合戦になって草」「ジワるw」「雪ではしゃぐ20歳児」「ウォーミングアップで雪かきは斬新」などと反応している。
