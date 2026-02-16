ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は15日（日本時間16日）、スピードスケート女子500メートルがミラノ・スピードスケート競技場で行われ、第4組に登場した高木美帆（TOKIOインカラミ）は37秒27で銅メダルを獲得した。メダル確定直後には高木の誠実な人柄がにじむシーンが中継に映り、視聴者を虜にした。

第4組に登場した高木。18年平昌五輪マススタート、団体追い抜き金メダリストの姉・菜那さんも現地で見つめる中、抜群のスタートを切った。最初の100メートルで10秒40をマーク。グングン加速し、37秒27でこの時点のトップタイムをマークした。以降は選手が控え室で順位確定を待った。そして、最終組のタイムが出て銅メダルが確定すると、一気にリンクに向けて飛び出した。

部屋を飛び出す際、後ろから追いかけてきたカメラマンに配慮するようにドアを開け、さらに銀メダルのユッタ・レールダム（オランダ）らと健闘を称え合う際にはペコペコと頭を下げながら、笑顔で言葉を交わした。この場面にX上には「ペコっとお辞儀しながら走ったり、挨拶したりハグしたり素敵な人柄をうかがわせて、ますます応援したくなった」と好感の声が寄せられている。

通算9つ目のメダルを獲得した高木。スピードスケート界においては他国からもリスペクトされる存在だが、常に謙虚で飾らない人柄に注目が集まった。



