【ハニーズのネイビー】が頼れる！ お仕事着にも普段着にも◎「優秀アイテム」

ブラックより重た見えしにくく、ホワイトよりも落ち着いて見えるネイビーは、オンオフどちらでも頼れるカラーのひとつ。そこで今回は、品があって大人のワードローブに取り入れやすいネイビーのカーディガンとパンツを【ハニーズ】からピックアップします。春先取りコーデも楽しめそうです。

ジャケットライクなデザインが可愛い

【ハニーズ】「パール風釦カーディガン」\2,980（税込）

バイカラーのデザインが目を引く、ジャケットライクな雰囲気の長袖カーディガン。パール調のボタンも相まって、さっと羽織るだけできちんと感のある装いに。ネイビーが程よくシックなムードを演出し、コーデ全体を引き締めてくれそう。お仕事にはもちろん、ジーンズと合わせたきれいめカジュアルにも活躍する一枚です。

センタープレスとテーパードシルエットでスッキリ見え

【GLACIER lusso】「イージーテーパードパンツ」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からお目見えしたのは、センタープレスがスマートな印象に見せてくれそうなパンツ。裾に向かって細くなるテーパードラインで、美脚効果にも期待できます。後ろウエストゴム仕様に加えて抗菌防臭機能付きだから、快適さもキープできそう。ネイビーの程よい落ち着きで、幅広いシーンで活躍してくれる一本です。

Writer：Anne.M