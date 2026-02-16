セリアAコモのスタジアムが話題

1907年に創設されたイタリアのサッカークラブであるコモは、元スペイン代表MFセスク・ファブレガス監督の指揮の下、2024-25シーズンからセリエAで戦っている。

昨季はセリエAを10位で終え、今季もここまで7位に付けており、来季の欧州カップ戦出場も狙える状態だ。

そんなクラブのホームスタジアムであるスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャが注目を集めている。収容人数が13,602人と決して大きくはないスタジアムだが、DAZNはこのスタジアムを空中から撮影した画像を紹介し、「コモスタジアムの驚くべき背景」と綴った。

写真を見るとスタジアムのバックスタンドの裏は港になっていて、美しい自然に囲まれていることが分かる。

ファンからは「素晴らしい景観」「スタジアムのある場所としては驚きのロケーション」「試合がない時でも見に行ってみたい」「美しい！サッカーのスタジアムは、ほかの競技のスタジアムと比較にならない」「ゴージャス」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）