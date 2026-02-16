Aぇ! group、「Again」をフルサイズでテレビ初披露 力強い歌声で見せた再出発の“覚悟”にファン「胸熱くなって泣けた」「本当に最高だよ」
4人組グループ・Aぇ! groupが、16日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(後7：00〜8：55)に出演し、新曲「Again」をフルサイズでテレビで初披露した。
【番組カット】楽しそう！華やか衣装のAぇ! group
同曲は、前向きなメッセージを届ける応援歌。歌詞には、新体制で再び走り出したAぇ! groupの“覚悟”と“希望”が詰められた。嵐が上がって晴れになる演出から始まったステージでは、リズムにあわせて体を揺らしながら、笑顔で時折ハーモニーを重ねながら歌唱。
メンバー同士で目を合わせ、肩を組み、笑いあって絆を再確認する姿も見せた。爽やかなメロディにのせて、魂をぶつけるように力強く歌い上げた4人。再出発の覚悟が伝わるステージとなった。
パフォーマンスを受けてSNS上では、「胸熱くなって泣けた」「本当に最高だよ」「胸がいっぱい」など反響が多数寄せられている。
【番組カット】楽しそう！華やか衣装のAぇ! group
同曲は、前向きなメッセージを届ける応援歌。歌詞には、新体制で再び走り出したAぇ! groupの“覚悟”と“希望”が詰められた。嵐が上がって晴れになる演出から始まったステージでは、リズムにあわせて体を揺らしながら、笑顔で時折ハーモニーを重ねながら歌唱。
メンバー同士で目を合わせ、肩を組み、笑いあって絆を再確認する姿も見せた。爽やかなメロディにのせて、魂をぶつけるように力強く歌い上げた4人。再出発の覚悟が伝わるステージとなった。
パフォーマンスを受けてSNS上では、「胸熱くなって泣けた」「本当に最高だよ」「胸がいっぱい」など反響が多数寄せられている。