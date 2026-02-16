「“神の使い”なのかも」首輪のない犬が警察官を裏庭に誘導、行方不明の3歳児が車内にいるのを発見　アメリカ・ケンタッキー州

アメリカ・ケンタッキー州で緊急事態が発生。

幼い子供が行方不明になり、地元警察が総出で捜索を始めました。

捜索の対象は3歳の男の子。

1人で外にいるところを近所の人が見かけて通報しましたが、そのあと姿が見えなくなってしまったのです。

幼い子供の足では、そう遠くには行っていないはず。

近所をしらみつぶしに捜しますが手掛かりはなし、男の子の家に行きますが誰もいません。

家族は留守でしょうか。

するとその時、どこからともなく1匹の犬が現れました。

まるで「こっちだ、ついて来い！」と言っているかのようにほえ立てます。

犬は警察官を裏庭のほうへ誘導します。

そこは、先ほど探したはずの車庫の周りでした。

すると…車の中にいた男の子を発見。

抱え上げて救出すると、けがなどはなく無事に助け出されました。

犬も尻尾を振って、ひと安心。

あとをついていきます。

その後、男の子は家族のもとに返されました。

さっそうと現れ、男の子のもとへ導いた犬。

よく見ると首輪をつけておらず、男の子の家の飼い犬でもないといいます。

一体、どこから来たのでしょうか。

警察官：

2年間この地域のパトロールをしているが見たことがなく、どこから来たのかわからない。その日以来、姿を見せなくなった。もしかしたら彼は“神の使い”なのかもしれません。