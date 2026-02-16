◎あすの全国の天気

関東は16日（月）の夜から17日（火）の明け方にかけて雪や雨の降る所があるでしょう。山沿いでは積雪や路面凍結による交通障害にお気をつけください。日本海側も朝まで雪の所がありますが、午後は日本海側も含めて広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。関東は昼過ぎから晴れてくるでしょう。

◎あすの予想気温

全国的に、最低気温・最高気温ともに前日より低いでしょう。大幅に低くなる所もあるため、体調管理にお気をつけください。

【最低気温（前日差）】

札幌 -6℃ （-3）

仙台 0℃ （-6）

東京 4℃ （-4）

名古屋 1℃ （-7）

新潟 1℃ （-5）

大阪 3℃ （-7）

福岡 6℃ （-2）

【最高気温（前日差）】

札幌 2℃ （＋1）

仙台 7℃ （-5）

東京 10℃ （-7）

名古屋 12℃ （-4）

新潟 6℃ （-2）

大阪 11℃ （-2）

福岡 14℃ （±0）

冷たい北風は、午後は次第に落ち着くでしょう。

◎週間予報・西日本と沖縄

西日本はこの先、21日（土）にかけて晴れる所が多いでしょう。ただ、18日（水）は山陰で雪や雨の所がありそうです。土日は再び気温が上がり、各地で3月から4月並みの暖かさとなる見込みです。

◎週間予報・東日本

18日（水）から19日（木）にかけては北陸で雪や雨が降るでしょう。関東や東海はこの先、晴れる日が多く乾燥が進みそうです。週末は北陸も含め、広い範囲で晴れて春の陽気となるでしょう。花粉症の方は対策をしっかりなさってください。

◎週間予報・北日本

18日（水）は日本海側で雪の強まる所があるでしょう。土日は日本海側も含めて晴れて、3月〜4月並みの気温となりそうです。積雪が多く残る所では、引き続き、なだれや屋根からの落雪などにお気をつけください。