犬の命に関わる危険な『口内環境』4選

犬の口内環境悪化によって生じる代表的なものが『歯周病』であり、成犬の8割が罹患しているといわれています。歯周病は悪化すると口腔内の細菌が全身に回ってしまい、命を脅かす危険性も。

歯周病で例を挙げましたが、犬の命に関わる危険な口内環境とはどういった状態を指すのでしょうか。一緒にチェックしてみましょう。

1.歯垢や歯石が溜まっている

犬の口内環境を悪化させる最初のきっかけは『歯垢』です。歯に残った食べかすは半日もたたない内に歯垢として歯に付着し、数日放っておくとあっという間に『歯石』となります。人間より約5倍ものスピードで歯石となり、さらにやっかいなことに歯磨きでは取れません。

歯石除去治療もありますが、基本的に全身麻酔が必要となるため、シニア犬や持病がある犬には難しい場合も。進行した歯周病は歯が抜けるだけではなく、菌が全身の臓器(心臓や腎臓)に悪影響を及ぼす危険性もあります。

歯石になる前の歯垢の段階で除去することが、最も効果的な予防法です。

2.ひどい悪臭がする

犬にも口臭があるため『臭いな…』そう感じることは普通です。気を付けなければならないのは、生ごみのようなひどい腐敗臭がする場合です。この原因はやはり歯周病。進行することにより歯石が多くなり、炎症や出血がさらに匂いを強くさせます。

こうなると歯周病の進行が疑われます。常に一緒にいる飼い主さんや家族は気づきにくいかもしれませんので、一度病院へ行くことを強くおすすめします。

アンモニア臭や酸っぱい臭い、便の臭いなど病気によって発する匂いは変化しますが、口臭の変化には日ごろから気を配っていてください。

3.歯がぐらつく

重度の歯周病になると歯がぐらつくようになります。これは歯を支える骨が溶けているサインであり、鼻血や口からの出血、顎の骨折へとつながる非常に危険な状態です。

ここまで進行してしまうと、痛みから食事をとることも水を飲むことさえも難しくなり、本当に命を脅かす危険な状態ともいえます。口内環境をキレイに保つことは人間だけではなく、犬にとっても非常に大切なことだといえるでしょう。

4.口内炎

口腔トラブルと言えば、わたしたちにも身近な口内炎。口の中の粘膜に炎症やただれができる病気ですが、安易に考えると危険です。激しい痛みから食事や水分を摂取できなくなり、衰弱する原因になるからです。

口内炎の初期症状は口から悪臭がする、大量のよだれが出る、口元を触られるのを嫌がる、といったものです。シニアになるほど発症しやすく、また再発もしやすいといわれています。

愛犬の口内環境を守るために…病気の予防法とは？

ここまで述べてきた通り、愛犬の口内環境を守ることは、命を守ることにもつながります。では歯周病を始めとする病気を予防するためにはどういったことが有効でしょうか？

ポイントはふたつです。まずひとつめは『毎日の歯みがき』です。早ければ2日程度で歯垢は歯石に変わりますので、そうなる前に歯に付着した歯垢を取り除いてあげましょう。

食べかすが口内に残らないよう、食後30分以内での歯磨きが有効です。その際に歯や歯ぐき、口臭のチェックも行い、愛犬の口腔状態をチェックすることが大切です。

ふたつめは『病院での定期健診』です。半年に1回は検診を受け、愛犬の口内をしっかり診察してもらいましょう。歯磨きのアドバイスをもらうのも良いですね。全身麻酔で行う歯石除去という方法もありますが、そこまで大掛かりなことに発展しないように家庭でのホームケアを心がけましょう。

まとめ

わんこの口内環境は見過ごされがちですが、悪化すると命をも脅かすほど危険です。口内環境の悪化は、QOL(生活の質)をガクンと落としてしまう可能性も。

大切な愛犬の健康を守ってあげられるのは飼い主さんだけ。口内環境の悪化がもたらすリスクを把握し、毎日の歯磨きなどケアを怠らないようにしてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)