お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは2月15日、自身のXを更新。妻のバックダンサー姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：良ちゃん公式Xより）

写真拡大

お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。「アイドル辞めて6年経った嫁」のバックダンサー姿を披露しました。

【動画】良ちゃんの嫁の復活ダンス姿

「ブランク全く関係ない動き」

良ちゃんは「アイドル辞めて6年経った嫁が現役グループのバックダンサーが足りないという事で急遽、復活したんだが老害過ぎるだろwwww」とつづり、1本の動画を投稿。妻で元アイドルの早乙女ゆみのさんが、急きょ現役アイドルグループのバックダンサーとして復活した様子です。

ピンクの衣装で後方からキレキレのダンスを披露する早乙女さんは、6年のブランクを感じさせない圧巻のパフォーマンスを見せています。現役メンバー2人に全く引けを取らない動きと輝きに、良ちゃんも最後は「最高」と誇らしげにつづりました。

ファンからは、「6年のブランクがあっても現場に呼ばれる実力と、それに応える奥様のガッツ、本当にかっこいいです」「現役イケる！」「このままやり続けたら復帰もいけるんじゃないですか？」「奥さんキレキレ過ぎる」「１番キレがありますね、最高です」「流石！キレッキレッのダンス健在！」「ブランク全く関係ない動き」と、絶賛の声が集まりました。

早乙女さんもステージ衣装を披露

11日には早乙女さんが自身のXで「今日はダンス大会で久しぶりにステージで踊ってきたよーー」と、ステージ衣装でのオフショットを披露。コメントでは、「見れた人が羨ましすぎる」「やっぱ、可愛いやね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)