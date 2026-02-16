冬に行きたい「山口県の滝」ランキング！ 2位「秋芳白糸の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時期は、しぶきが氷となって岩肌を飾る「氷瀑（ひょうばく）」や氷の造形美が楽しめる調整のシーズンです。この時期だけの静寂に包まれた絶景を求めて、冬の自然の中へ一歩踏み出してみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「山口県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「岩肌の氷結が幻想的だから」（30代女性／茨城県）、「秋吉台の近くに位置し、高さ約30mの岩肌を幾筋もの白い糸のように流れます。冬の低い日差しに照らされる水筋は、名前の通り絹糸のような繊細な美しさです」（50代女性／東京都）、「滝の形がうねりもあり冬の冷えた空気の中で見ると神秘的に見えそうだから」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「寂地峡の渓谷に連なる5つの滝の総称で、日本の滝百選にも選ばれた名所で、冬の冷たい空気の中で、水の流れだけが響く静かな景観は普段とは違った趣だからです」（60代男性／愛知県）、「5つの滝が連続する独特の景観が冬の澄み渡った空気の中でより際立って見えるから」（30代女性／東京都）、「日本の滝100選に選ばれている名瀑で、遊歩道があるので冬でも行きやすいスポットだと思います」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：秋芳白糸の滝／59票美祢市にある「秋芳白糸の滝」は、高さ約30メートルの岩肌を幾筋もの白い糸のように流れ落ちる優美な滝です。冬の寒さが厳しい日には、滝の一部が氷結し、普段とは異なる幻想的な姿を見せることがあります。秋吉台観光と併せて訪れやすく、静かな山間に響く滝の音が冬の情緒を引き立てます。
1位：寂地峡五竜の滝／84票1位に選ばれたのは、岩国市の寂地峡にある「五竜の滝」です。日本の滝百選にも選ばれており、竜の名を冠した5つの滝が連続する壮観な景色を楽しめます。山口県最高峰・寂地山の麓に位置するため冬の寒さは厳しく、時には美しい氷瀑が見られることも。自然豊かな峡谷美を堪能できるスポットです。
