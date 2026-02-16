THQ Nordicは、協力型ホラーアドベンチャーゲーム「REANIMAL」を2月13日に発売した。発売に先駆け、2月12日に行われた完成披露会では、お笑いコンビのアインシュタインとタレントのゆうちゃみさんをゲストに迎え、“協力が必要になる状況”をモチーフにしたミニ企画を通して「REANIMAL」の特徴を紹介すると共に、実際に協力プレイを体験し、追い詰められる局面で思わず声が出るリアクションや掛け合いを通じて、「REANIMAL」のダークで歪んだ世界ならではの“恐怖と緊張”を伝えてくれた。



Tarsier Studios ナラティブディレクターのDavid Mervik氏

「『REANIMAL』は、世界共通コピーを『Share the Scare（恐怖を、分かち合う）』としている。これは、語呂のいいキャッチコピーというだけでなく、開発最初期から大切にしてきた原則の一つ。ホラーは、誰かと共有したときに、その感じ方がさらに高ぶると考えている」と、開発を手がけたTarsier Studios ナラティブディレクターのDavid Mervik氏が挨拶。「『REANIMAL』では、コミュニケーションがゲームプレイの一部になっている。共有されたカメラを使い、二人が息を合わせて距離感などを調整していくことがゲームを進めるチャレンジになる。また、緊張感や恐怖を最大限に引き出すために、カメラワークにもこだわった。ぜひ協力プレイを楽しみながら、恐怖体験をシェアしてほしい」と、ゲームのポイントやこだわりを語った。



「REANIMAL」のキービジュアル

「REANIMAL」は、幼い姉弟が行方不明の仲間たちを見つけ出し、“地獄のような島”からの脱出を目指すホラーアドベンチャーゲーム。海と陸地を舞台に島を探索しながら、知恵と協力で過酷な状況を切り抜けていく。そして、姉弟を付きまとう暗い秘密の真相と向き合うことになる。姉弟の前には、「スニファー」と呼ばれる怪物が立ちはだかり、身の凍るような緊張感のなかでの探索と逃走を迫る。緊張感のあるステルス、環境を活かしたパズル、シネマティックなプラットフォームアクションが融合し、雰囲気重視のゲームプレイをさらに進化させた、想像を絶する恐怖の旅を描き出す。



タレントのゆうちゃみさん

ここで、ゲストとしてお笑いコンビのアインシュタインとタレントのゆうちゃみさんが登場。「ゲームは妹と一緒によく遊んでいる」というゆうちゃみさん。「ホラーゲームはちょっとビビるかもしれないが、ドキドキワクワクするのは大好きなので楽しみ」と、「REANIMAL」をプレイするのを待ちきれない様子。



お笑い芸人のアインシュタイン（左から：稲田直樹さん、河井ゆずるさん）

アインシュタインの稲田直樹さんと河井ゆずるさんも、「ゲームはちょくちょくやっていて、ゲーム番組にも出演している」と、ゲーム好き芸人であることをアピールした。



キャラクターの名前を考える、左から：ゆうちゃみさん、アインシュタインの稲田直樹さん、河井ゆずるさん

そんな3人には、協力プレイが重要になる「REANIMAL」にちなんだ3つのお題に答えてもらうミニ企画を行った。まず最初のお題は、「REANIMAL」に登場するキャラクターを見て、名前を考えるというもの。ゆうちゃみさんは、豚のクリーチャーに「ぶぅちゃみ」、バケツをかぶった子どもには「ばけちゃみ」と、自身の“ちゃみ”を付けた名前を披露してくれた。



稲田直樹さんが描いた妹キャラクターのイラスト（左）と、河井ゆずるさんが描いた弟キャラクターのイラスト

次のお題は、モニターに数秒間映った姉弟のプレイキャラクターを、記憶を頼りに描くというもの。アインシュタインの稲田さんが妹キャラクターを、河井さんが弟キャラクターを担当し、ゆうちゃみさんのアドバイスも参考にしながらイラストを描いていった。稲田さんは妹キャラクターに近いイラストを再現できたのに対して、河井さんは弟キャラクターをうまく描くことができず、ゆうちゃみさんから厳しく採点されていた。



プレイシーンから次の出来事を予測する、左から：ゆうちゃみさん、アインシュタインの稲田直樹さん、河井ゆずるさん

最後のお題は、「REANIMAL」のプレイ中のワンシーンを見て、次に何が起こるかを予想するというもの。複数のトランクが置かれ、手のようなものがぶら下がっている不気味な部屋を見たゆうちゃみさんは、「トランクの中から稲田さんがめっちゃ出てくる」と回答。これに河井さんは、「それが一番怖い」と、納得の表情を浮かべていた。



「REANIMAL」の協力プレイを体験するこ、左から：ゆうちゃみさん、アインシュタインの稲田直樹さん、河井ゆずるさん

そして、いよいよ「REANIMAL」の協力プレイを体験することに。ゆうちゃみさんが姉キャラクターを、稲田さんが弟キャラクターを操作し、河井さんにはゲーム実況を担当してもらった。ゆうちゃみさんと稲田さんは、最初はキャラクターの操作に戸惑い、協力プレイに失敗することもあったが、徐々に息が合うようになり、声を掛け合いながらゲームを進めていった。最後のお題で出された不気味な部屋に辿り着き、トランクから出てきた大量の怪物に襲われると、思わず二人で絶叫し、恐怖のシェア体感を味わっていた。



「REANIMAL」の協力プレイを体験するこ、左から：ゆうちゃみさん、アインシュタインの稲田直樹さん、河井ゆずるさん

「REANIMAL」をプレイしたゆうちゃみさんは、「二人が共同作業をしながらゲームを進めるのがめっちゃ面白い。このゲームをやるともっと仲良くなれそうなので、妹とも早くプレイしたい」と、笑顔でコメント。稲田さんは、「協力プレイに加えてホラーの要素もあるので、男女でやると吊り橋効果的なものも期待できると思う」と、カップルの仲を深めてくれるとアピールした。河井さんは、「僕は実況担当だったが、すごくやりたかった。見ているだけでも楽しかったので、ぜひプレイしてみたい」と、「REANIMAL」の協力プレイをすぐにでも体験したいと話していた。

［「REANIMAL」概要］

対応機種：Nintendo Switch 2、PlayStation5、Xbox Series X｜S、Steam

発売日：2月13日（金）

ジャンル：ホラーアドベンチャー

プレイ人数：1〜2人（オンライン／オフライン協力プレイ対応）

CERO：D（17歳以上対象）

THQ Nordic Japan＝https://jp.thqnordic.com

REANIMAL公式サイト＝https://jp.reanimal.thqnordic.com/