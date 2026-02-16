キムは佐々木とのライブBPで安打性の打球を飛ばした

ドジャースの佐々木朗希投手は15日（日本時間16日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ初の実戦形式となる「ライブBP」に登板した。打者延べ3人に17球を投げ、左前打、空振り三振、遊ゴロ。最速98.6マイル（約158.7キロ）を計測した。剛腕からヒットを打ったのはキム・ヘソン内野手。快音を残した後の微笑ましいやり取りが、球団公式TikTokに公開されている。

キムは佐々木の“ジャイロスライダー”にタイミングは合わなかったが、速球には完璧にタイミングを合わせて快音を残した、その後、キムはネット越しに見ていた大谷翔平投手からグータッチを求められ、ポンと拳を合わせた。山本も同じくグータッチすると、その時だった。

アンドリュー・フリードマン編成本部長から「いい打席だったね」と声をかけられた。少し恥ずかしそうにしながらも、キムはお辞儀をしなが「ラッキーだった」と返答。そのやり取りに周囲からは笑いが起きた。

さらにフリードマン編成本部長は「（幸運を今後のために）取っておきなさい」と続け、和やかな雰囲気の中で会話が交わされた。キムは敬礼するようなしぐさも見せていた。（Full-Count編集部）