◆女子プロゴルフ ＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ 最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）

２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、１５位で出た青木香奈子（マイナビ）は２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算イーブンパーで３位に入った。「今日は速いグリーンに対応できた。緊張もあったけど、楽しくできた」とかみしめた。

今オフは「プラス７〜８キロ」を目標に増量を掲げ、「５キロ増えた。あと１〜２キロほしい」と笑みを浮かべた。一日５食に励み、寝る直前にお餅を３個食べて順調に体重アップ。「ウェアはもともと上がＭで、下は（Ｓから）Ｍになった。困ったことは、去年のベルトが使えなくなった」と笑わせたが、ショットの飛距離は１０ヤードほど伸びるなど着実に効果が出ている。

プロ２年目の今季は下部ツアーが主戦場だが、レギュラーツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）の出場が決まった。「今日は風もあったので低い球を打って、ライン出しを使ってみた。低い球が重要になる。思い切りのいいゴルフをして、レギュラーツアーで優勝を目指したい」と力を込めた。来月はＶポイント×ＳＭＢＣレディス、アクサレディス宮崎を含む３試合に出場予定で、まずはリランキングのクリアを目指す。