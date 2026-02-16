◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル）

第７０回阪急杯・Ｇ３（２１日、阪神）に出走するドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は、前走のターコイズＳで２４年ＣＢＣ賞以来となる重賞２勝目をマーク。勢いに乗り、重賞連勝を狙う。

７歳でも好気配が漂う。１１日は栗東・ＣＷコースでレースで騎乗する松若風馬騎手を背に、１ハロンごとにグングンと加速。時計も６ハロン８１秒８―１１秒２で年齢を感じさせない走りを見せた。福永調教師は「とにかく動きはいい。これでもゴールに入ってから、ビュンと伸びていたと（乗り手が）言っていた」と手応えを深めた。

先行して押し切る競馬で芝１２００メートルとマイルの重賞で勝ち星を挙げており、芝１４００メートルは合いそうだが、全６戦で【０２０４】と未勝利。「今は馬も完成しているし、流れに乗れるかだね。切れる脚も持っているので、いい内容で走ってほしい」とトレーナー。充実ぶりを生かし、１年８か月ぶりの７ハロン戦で３つ目のタイトルをつかむ。