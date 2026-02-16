マリニン選手が「どこを滑ってるのかわからなくなった」魔物の正体。精神科医が語る「チョーキング」の恐ろしさ

ミラノ・コルティナ五輪の競技が伝えられる中、さまざまなドラマが展開されている。その中には勝者もいれば、金メダル間違いなしと言われ続けていたのに叶わなかった選手もいる。今回、男子フィギュアスケートで、「4回転の神」「絶対的王者」と称されたイリア・マリニン選手は、フリーでミスの連鎖に陥り、8位という結果に。多くの驚きの声がSNSやニュースを駆け巡った。メディアでは、批判や問題提起なども起きている。

自らも高校時代までフィギュアスケートに取り組み、今も無類のフィギュアスケートファンであり多くのフィギュアスケート選手とも交流があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんは、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書がある。今回のオリンピックフィギュア男子個人戦を終えてこのように語る。

「競技ではどうしても勝者だけが注目されます。もちろん、勝者は素晴らしい。でも、勝てなかったことは努力が足りない、という単純な問題ではありません。王者と言われる人ほど、外的な重圧があり、挑戦者のような自由さは失われます。完璧にこなさねばならない、失敗してはならないという思いが、常に付きまといます。ソチ五輪で金メダルに輝いた羽生結弦さんはフリーで苦戦し、そのときのことを『オリンピックには魔物がいる』と表現しました。今回、マリニン選手は望む結果に終わりませんでしたが、絶対勝者がゆえの心理があったのだと思います。そういった選手たちの心理を知ることも観戦をするうえで大事だと思うのです」

前編では、勝者がいかに大きな重圧の中にいるか、内田さんに伝えていただいた。後編では、選手たちが抱える「失敗できない」「期待に応えたい」というプレッシャーが脳の中でどのように起こるのか含めて精神科医の視点で解説。選手たちへの思いもお届けする。

「４回転の神」ゆえの出来事

イリア・マリニン選手は、今回「五輪史上初の4回転アクセル成功」が期待されていました。マリニン選手のSNSのアカウント（@the_quadg0d）が「Quad God（４回転の神）」であることもあり、４回転アクセルへの注目は大会前から大きく取り上げられていました。

演技冒頭の４回転フリップは、完璧なまでに美しく決まりました。けれど次のジャンプ、４回転アクセルがまさかの一回転になったのです。あれほど「４回転アクセル」と注目されていた中で、そのエレメンツ（演技内のジャンプ、スピン、ステップなどの技の総称）が入らなかった。その瞬間、マリニン選手は「どうしよう」と考えてしまったのではないか、と指摘する声もあります。もちろん、これは本人にしかわからないことですし、もしかすると本人にも説明できない感覚かもしれません。

ただ、「考える」ということについては、脳科学から説明できる部分があります。

「チョーキング」という脳の現象

トップアスリートの技術は、長年の反復によって「自動化」されています。自動化とは、考えなくても身体が動くことを意味します。これは、大脳の深部に位置する神経細胞群である「基底核」や、体を動かすことに深く関係する「小脳」を中心に形成された高度な運動プログラムが、意識的な努力を介さずに実行されている状態です。熟練したジャンプやステップは、もはや「思考」ではなく、「神経回路そのもの」になっています。

ところが、強いプレッシャーのもとでは状況が変わります。観客の視線、国を背負う責任、「失敗できない」という思考。それらは脳にとって“脅威”として認識され、恐怖や怒りなどに対応する脳の深部にある「扁桃体」が活性化します。するとストレス反応が起こり、ノルアドレナリンやコルチゾールといったホルモンが分泌され、覚醒を促します。

適度な覚醒は集中力を高めます。しかし過度になると、脳の前側、額の裏にある脳の司令塔とも呼ばれる「前頭前野」、その中の実行機能やワーキングメモリを担う領域が過活動になり、本来自動化されている運動を「意識で監視」し始めます。

「ちゃんと踏み切れているか」

「回転は足りるか」

「ここでは転べない」

この“監視モード”への切り替えが、パフォーマンスを乱します。車に例えるなら、オートマティックで運転していたのに、突然マニュアルに切り替わった感じです。

さらに、過度のストレス下では、脳の深部にあり記憶の司令塔である「海馬」の機能も一時的に低下し、時間感覚や文脈記憶が揺らぐことがあります。その結果、「今、振り付けのどこにいるんだっけ？」「次の技はなんだっけ？」と、現実からわずかに浮いたような感覚が生じることもあります。これは精神医学の“解離”に近い軽度の認知的ずれで、決して珍しいことではありません。

マリニン選手もフリーが終わった後のインタビューで「自分がプログラムのどこを滑っているのかわからなくなった」と話しています。

こういった過度にストレスがかかり思ったように動けなくなった心理現象を「チョーキング」と呼びます。努力不足でも、才能不足でもなく、脳が過剰な脅威に反応した結果なのです。

ましてや、フィギュアスケートの場合、多くのトップスケーターは10代後半から20代前半。この時期の脳は、まだ前頭前野が完全には成熟していません。感情の制御と自己評価のバランスは発達の途中にあります。今回、マリニン選手以外にも上位の選手で思わぬミスがありました。これらは、単なるミスではなく、若い脳が極限環境で働いた結果ともいえるでしょう。

「ラジカルアクセプタンス」と「コントロール」

極限の舞台では、何が起きても不思議ではありません。では、選手はどうしたらいいのでしょうか。ここからは心理学的な話になりますが、これは選手だけでなく、観客側の私たちはどう選手に向き合えばいいのでしょうか、の答えにもなります。

ひとつの鍵となるのが、「ラジカルアクセプタンス（radical acceptance）」という概念です。心理療法の「認知行動療法」のひとつである「弁証法的行動療法（DBT）」の中で重要視される考え方で、「起きた事実をそのまま受け入れる」姿勢のことを指します。

人は誰でも、思いどおりにいかなかった出来事に直面すると、「なぜこんなことが起きたのか」「本当は違ったはずだ」と、原因を探し、否認に向かいがちです。

しかし、すでに起きた出来事を変えることはできません。「過去を変えたい」という強い思いは、脳を持続的なストレス状態に置き、抑うつや不安を増幅させます。ストレスに反応する扁桃体は過活動になり、前頭前野の調整機能は低下し、感情はさらに揺れやすくなります。

そこで知ってほしいのが、「ラジカルアクセプタンス」です。ラジカルアクセプタンスとは、ただ、「起きたことは変えられない」という事実に、 「良い・悪い」の評価を加えずに向き合うことです。こうお話すると、「仕方がないとあきらめること」や「良かったと肯定すること」と思われる方も少なくありません。でも、許すことでも感情を抑え込むことでもありません。

「評価をいったん外すこと」が大切で、客観的に向き合うことで、脳は“脅威モード”から少しずつ解放されていきます。そこで初めて、「では、今の自分にできることは何か」という問いに戻ることができるわけです。

実は、このラジカルアクセプタンスを見事に見せてくれた実例があります。それは、2022年、北京五輪のときの羽生結弦さんです。あのとき、羽生さんが氷の穴につまずいてしまい、「最初のジャンプが抜ける」という予期せぬ出来事が起きました。しかし彼は、その事実にとらわれ続けるのではなく、演技の流れに戻り、演技後半に圧巻のパフォーマンスを見せました。

最初のミスは変えられない。しかし、その後の演技は自分の選択でつくれる。これは、外から与えられる「外的評価」と、自分自身の「内的評価」を切り離す姿勢でもあります。

フィギュアスケートでいえば、ジャッジの点数や順位、メディアの注目は確かに大切です。評価されたいと思うのは自然なことです。けれど、それらは自分ひとりで完全にコントロールできるものではありません。審判の判断、他の選手の演技、会場の空気……さまざまな要素が結果を左右します。

だからこそ、外的評価だけに価値を置いてしまうと、心は揺れ続けます。

一方で、自分の努力や歩んできた道のりを、自分の基準で認めることができたとき、心は少し安定します。「今日は自分の持てる力を出し切れた」「この四年間、自分は確かに成長してきた」「この挑戦そのものに意味がある」そうした内的な評価は、順位とは切り離されたところにあります。そしてそれは、自分の手の中にあります。

自分にコントロールできるのは、自分の準備と演技だけ。外的評価と内的評価を切り離すことで、「今できること」に集中する力が生まれます。

そして、私たち観客側がコントロールできるのも、自分の言葉と態度だけです。起きた結果をどう解釈し、どんな言葉を選び、選手にどんなまなざしを向けるのか。そこには、私たち一人ひとりの選択があります。これはフィギュアスケートだけではないですが、競技後の結果に「努力が足りない」「期待していたのに」と観客が競技者に対して感情をぶつけてしまうケースも少なくありません。そういった行為が選手たちを深く苦しめることがあります。だからこそ、観ている側にもラジカルアクセプタンスの概念は必要だと思うのです。

また、ラジカルアクセプタンスは、競技だけではなく、日常の人生でも、人が前に進むための神経学的にも心理学的にも有効な姿勢です失敗や挫折に直面したとき、まず「起きた」という事実を受け止め、次に「今できること」に焦点を戻すは、誰もが知っているべき事柄なのです。

感情の爆発の後にある「成熟」

マリニン選手は演技直後、「もし自分が北京五輪に選ばれていたら、こんな演技はしなかった」と、悔しさと怒りをにじませながら、コーチである父親に本音を語る姿がテレビに映りました。その映像は瞬く間に広がり、SNSでは批判の声も上がりました。

あの瞬間の彼の言葉は、計算された声明ではありませんでした。極度の失望とアドレナリンの中で、若い脳が一生懸命この出来事を理解しよう模索する、その過程だったのだと思います。また、うまくいかなかった事柄の原因を外に求めることは、自分自身への「防衛」でもあります。それは責任転嫁というより、急激な自己崩壊を防ぐための、自然な心理的反応です。

2022年の北京五輪に、当時全米選手権２位だった17歳のイリア選手を、次世代を担う存在として、ネイサン・チェンに続く選手としてオリンピックの経験をさせるべきではないかという議論は、マリニン選手の発言どおり実際に起きたことです。その議論には正当性もありましたし、本人にとっては前オリンピックに出たかったという強い思いがあるのは当然でしょう。しかし、どれだけ「たられば」を語っても、今となっては誰にもわかりません。

それでも、彼の言葉だけを切り取って批判する前に、想像してほしいのです。彼が今、どれほど大きな経験の真っ只中にいるのか……。そして彼が、まだ21歳の若者であるということを……。もちろん、彼よりも年齢が若く大きなプレッシャーに打ち勝ち、優勝した選手もいます。それは素晴らしいことです。でも、あえて言わせてください。

テレビ越しに観るトップアスリートは、完成された大人のように映ります。でも、繰り返しますが、神経発達の観点から診れば、21歳の前頭前野はまだ完全には成熟しててはいません。感情の強度を調整し、長期的視点で言葉を選ぶ機能は、今まさに発達の途上にあるのです。強い挫折の直後に、感情がそのまま言葉として出る。それは未熟さではなく、脳の自然な働きです。

私は実際に何度か彼に会ったことがあります。わんぱくな話し方。練習がうまくいかないときに、コーチであるお父さんと話している姿……。2025年の世界選手権では同じセクションで観戦しましたが、ジュニア世代のアメリカ選手たちと並び、同世代の友人と楽しそうに笑い合う様子は、どこにでもいる若者そのものでした。

そんな彼が、世界中の期待と評価を背負い、氷の上に一人で立っている。その重さを、私たちはときに忘れてしまいます。父親との会話の中で率直な言葉が出たりするのは自然なことであるのに……。しかも、抑え込まれた感情よりも、正直な感情のほうが、その後の回復と成長につながります。点数が出て、メダルを逃したことが確定したあと、マリニン選手はメディアの前で落ち着いて「I blew it（しくじった）」「It was mental(精神的なものだ）」と語りました。これは出来事の受容に近い姿勢だったのではないかと思います。

彼は最初の感情を否定せず、しかし、そこに留まり続けなかった。「前回の北京五輪の選考のせいだ」と言い続けることもできたはずです。その思いは今まで４年間抱えてきた思いでもあるのでしょうし、その思いに正当性もあります。 けれど彼は最終的に、「起きた」という事実を自分のものとして引き受けました。

ラジカルアクセプタンスとは、感情を消すことではありません。怒りや悔しさを抱えたまま、「起きたことは変えられない」という現実に立つことです。

そして、マリニン選手は、予想外の金メダリストとなったカザフスタンのミカイル・シャイドロフ選手を祝福しました。それは敗北を肯定したのではなく、事実を受け入れたうえで、自分が選べる行動を選んだということです。

受容のあとに、選択がある。感情のあとに、態度がある。それが成熟です。

マリニン選手は感情を隠さなかった。しかし、その感情に飲み込まれもしなかった。それは勝敗とは別の次元での、彼の静かな強さでした。私は何よりも彼のこういった姿に拍手を贈りたいと思いました。

「オリンピックの魔物」は私たちでもある

今回のミラノ・コルティナ大会でのマリニン選手の個人演技についてコメントを求められたネイサン・チェンさんは、こう語っています。

「今は、精神的にも身体的にも、何がうまくいかなかったのかと向き合わなければならない。それは簡単なことではない。でも彼は若く、ハングリーで、まだまだ勝ちたいという意欲がある。きっと彼なりのプロセスで前に進んでいくことだろう」

またネイサン・チェンさんは、2018年平昌五輪での自身の経験を振り返り、ジャンプの失敗が続くにつれて会場の空気が変わり、その観客の緊張感に本能的に反応していたことも明かしました。極限の舞台では、リンクの上だけでなく、会場全体の空気までもが選手の神経に影響を与えます。それを経験した人だからこそ、マリニン選手の状況を理解し、静かにエールを贈ったのかもしれません。

「オリンピックの魔物」は、実は外にいるのではなく、 期待、重圧、評価、そして私たちの視線の中に潜んでいるのかもしれません。SNSでの一言、テレビでの論評、友達との会話。そのひとつひとつが、若いアスリートの心に届くのです。

オリンピックは国の誇りを背負う舞台です。 しかし、氷の上に立っているのは、まだ発達の途中にある若者であり、トップアスリートであっても無敵の存在ではありません。だからこそ、挑戦する姿に価値があるのです。

転倒も、涙も、悔しさも、すべて成長の一部です。そして成長には、安全な環境が必要です。勝ったときだけ拍手を贈るのではなく、負けたときこそ、静かな敬意を。言葉を選ぶ優しさを……とひとりのフィギュアスケートファンとして、精神科医として思います。

マリニン選手の8位は「失敗」だったかもしれません。しかし、彼の姿勢は、誠実さと成熟の証でした。金メダルは一瞬で決まります。けれど、人の成長は、その後もずっと続いていきます。そして、その成長を支えるのは、才能や努力だけではなく、周囲の思いやりなのです。これからも私は、マリニン選手、そしてオリンピックで自分なりの戦いを繰り広げている全選手を応援しています。

