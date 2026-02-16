５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内で、輸入品を梱包する作業員。（煙台＝新華社記者／邵琨）

【新華社済南2月16日】中国では近年、電子商取引（EC）の発展に伴い、通販サイトで海外製の年越し用品を選ぶ人が増えてきている。ネット通販大手の京東集団（JDドットコム）や天猫（Tモール）などのサイトには、世界各地の食品や日用品などさまざまな商品が並んでいる。

山東省煙台市の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ECセンターには、京東の倉庫「京東総合倉庫」やアリババ系物流会社、菜鳥の倉庫「格派菜鳥保税倉庫」があり、世界中から集まった商品が保管されている。作業員らは商品の仕分けや梱包に追われ、ベルトコンベヤーが梱包済みの段ボール箱を外で待機する配送トラックへ素早く運び込んでいた。

同センター格派菜鳥総合倉庫の殷豪豪（いん・ごうごう）経理は「現在、1日当たり1万5千件を出荷しており、毎日3台の配送トラックが貨物を引き取りに来ている」と紹介した。

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内に保管された日本の製品。（煙台＝新華社記者／邵琨）

越境ECの急成長により、多くの中国人が外国製品を手軽に購入できるようになった。日本製や韓国製の化粧品、ニュージーランド製の贈答用粉ミルク、欧州産ワインなどが、この春節の売れ筋となっている。

同省済南市の済南総合保税区にある倉庫内の棚には、世界各地のワインがぎっしりと並んでいる。同保税区に本拠地を置く物流会社、山東高速臨空物流の張鴻雪（ちょう・こうせつ）総経理助理は「赤い贈答箱は縁起が良いことから、親戚や友人への贈り物に重宝される。最近ではスペイン産のスパークリングワインの売り上げが3倍以上増えたほか、イタリア産の発泡ワイン、モスカート・ダスティーも売れ行きが好調だ」と語った。

国家統計局の発表によると、昨年の中国の1人当たり可処分所得は4万3377元（1元＝約22円）で、物価変動の影響を除いた実質では5.0％増加した。消費者の購買力は年々高まっており、購入する商品の種類も変化している。

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内で、輸入品を梱包する作業員。（煙台＝新華社記者／邵琨）

中国市場に流入する外国製品は年を追うごとに増えており、サプライチェーンの継続的な改善や高度化が不可欠となっている。

全国越境EC総合試験区の核心区域である煙台黄渤海新区では、貿易の新業態や新モデルの推進を加速させており、より早く簡単に「世界中から手に入る」ようにしている。山東省では、京東の越境ECサイトで注文をした場合、翌日には商品が届くようになった。

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内で、韓国製品を梱包する作業員。（煙台＝新華社記者／邵琨）

煙台黄渤海新区は「越境EC快速通関通道（ファストレーン）」を構築した。問題のないECリストの「遅延ゼロ通関」を実現したほか、EC輸出・返品レーンを円滑化して物流コストを削減。さらに海上・航空輸送路線を増便し、欧亜班列（中国と欧州、「一帯一路」沿線国を結ぶ国際定期貨物列車）の運行本数を拡大するなど、越境ECの国際輸送力を強化した。

かつて「入手困難」だった越境EC商品も今では「自由に選べる」ようになり、中国人が買う春節用品の変化からは、対外開放の扉が年々大きく開かれるようになっていることがうかがえる。中国と海外の経済交流がより緊密になるにつれ、国内外のより多くの人々が恩恵を受けるようになる。（記者/邵琨）

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの京東総合倉庫内の輸入品。（煙台＝新華社記者／邵琨）

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内に保管された輸入品。（煙台＝新華社記者／邵琨）

５日、山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内で、日本製品を梱包する作業員。（煙台＝新華社記者／邵琨）