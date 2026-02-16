ロックバンド・ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹのＨｉｒｏが１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで両親の離婚について当時の心境を振り返った。

この日はファンからの「両親が離婚、悲しい気持ちをどうしたらいいか？」という相談にミュージシャンのアフロとともに答えていった。

Ｈｉｒｏの両親は森進一と森昌子さんという日本を代表する演歌歌手で、長兄はＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫのＴａｋａ。次兄も音楽活動をしており、Ｈｉｒｏは自身の家族について「もともと歪だった。ギリギリのバランスでみんな立っていただけ」と振り返った。

「一番上が、家を出たのが中１か中２ぐらい。５、６個離れてるから自分が小学校１年ぐらい。まだ何が何だかわからない状態。これからむしろ学んでいく期間、愛情とか。かなり欠落しているかもと最近めっちゃ思う。この環境だったから」と小１の頃に家族がすでに離れて暮らすこととなったが「ずっと家族が仲良くいたら、今とは、ずれている。うまく行ってなかったとも思う」と、それがあったから今があると振り返った。

両親はＨｉｒｏが「小学校３、４年の頃に離婚している」というが「家族っていう感覚はなかった」ともコメント。家族というよりも「対世間という仲間みたいな感じ。アベンジャーズみたいな。誰かに対して戦っているっていう仲間」という感覚だったといい、仲間だからこそ「壊れるのが嫌だったと思う。目的がなくなってしまう」とも語った。

両親が離婚となったときには「実家の前とかに、家、バレてるから２００人ぐらいの記者がいる」という状態で、Ｈｉｒｏが学校から帰宅すると「みんながバッと見る。カメラで撮られるのも（兄弟は）共通認識として背負っていた」「父親と母親のため」とも語り「少なからず申し訳なさみたいなものが存在してた。すごい不思議」と子供心に、なぜか世間に対して申し訳なさのようなものも感じていたと振り返っていた。