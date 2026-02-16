坂本昌行（54）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。V6のリーダーとしての仕事を明かした。

「もしV6が再結成をしたらリーダーを譲りたい？」と聞かれると、「○」の札を上げた坂本。「デビューして2〜3年でもう、リーダーというお仕事をしてなくて。ずっとそのころから僕はニックネームがリーダーなので、お願いしますねってニックネームに変えてたんです」と明かした。

「実態は違うということですか？」と聞かれ、「みんなの後をついていました。井ノ原がMCでも率先してしゃべってくれてたし。あとはライブの構成とかは岡田くんとかがやってくれてたので」と説明し、特にまとめるという作業はやっておらず、リーダー手当もなかったという。

そして「メンバーがなにかやらかしをした時は、そのメンバーと僕が一緒に行って…すみませんって」と明かした。

続けて「でも、それぐらいですね。まとめるとかないです」と話した。「実際にあったんですか？ 謝りに行くとか」と聞かれると、「ありました。当時、岡田君をちゃんと学校に行かせなさいよ、みたいなことを。僕も、ハイって言いながら、何でこんなこと、俺は言われてるのかなって」と振り返った。