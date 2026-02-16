まさに魂の滑りでした。スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手が4度目のオリンピックに挑戦しました。骨盤の骨折という大ケガを抱えながら7位入賞。地元、村上市からも熱い声援が送られました。



日本時間で14日未明、4度目のオリンピックの舞台に立った村上市出身・平野歩夢選手。



初めてオリンピックに出場したのは15歳のとき。銀メダルをかけた表情はまだあどけなさが残っていました。その後、2018年に再び、銀。3度目の出場となった北京オリンピックでは悲願の金メダルを手にしました。





日本のスノーボードハーフパイプをけん引してきた平野選手。地元、村上市ではその姿を見届けようと早朝にもかかわらず会場いっぱいに人が集まりました。〈観客〉「村上というより日本の宝ですからね。結果うんぬんではなくてとにかく素晴らしいパフォーマンスを一緒に応援したいと思います」前回王者として連覇に期待がかかるなか、先月のワールドカップで骨盤を骨折。痛みも残り、ひざの感覚もないなか挑んだ決勝の1本目。（実況）「今シーズンから取り入れたスイッチバックサイド、1260」利き足の逆で飛び出し後方にひねるスイッチバックサイドを決めます。しかし…着地に失敗した平野選手。残り2本の滑走にかけます。迎えた2本目。（実況）「信じられない。なんという精神力、なんという集中力だ」ケガの影響を感じさせない滑りで高難度の技を全て決めた平野選手。（実況）「ここで出たのは平野歩夢史上最高のルーティンでした」しかし、得点は伸びず86.50。（解説）「いやーからい」それでもこの時点で4位につけます。上位を狙うためにはさらなる完成度が求められる3本目。惜しくも転倒。しかし、平野選手は進化を諦めていませんでした。ボードの後ろを両手で持つ技に挑戦していました。（解説）「これはすごいですよ。これ決めてたら全然点数の出方が変わってましたね」結果は7位入賞。平野選手を他の選手たちも拍手で迎えます。（観客）「超感動しました。本当に感動です」「どんな困難にも立ち向かっていく姿が勇気をもらいました」「本当にゆっくり休んでまた元気に村上に帰ってきてほしいです」〈平野歩夢選手〉「無事生きて帰ってこられてよかった。思い切って生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちはもって滑りました。いままで歩んできたものっていうのは無駄なものじゃないと思うので、またゼロから積み上げていければなと思っています。こうやってここで滑れるのも自分がここまで諦めずこれたのもサポートだったり見てくれる人たちの応援がないと自分も全力出し切れてないと思うのでその気持ちを受け取ってまた積み上げていけたら」そして独創性を武器にメダルを手にしたのが妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手です。学校の同級生やコーチが妙高市からエールを送ります。初出場ながら堂々とした滑りで1本目から92.00と高得点をたたき出し、銅メダルを獲得。今大会、県勢初の表彰台に上がりました。〈山田琉聖選手〉「（メダルは）やっぱ重たいですね。オリンピック出場も4番手でギリギリだったんですけどその中でちゃんと結果出せたというのはすごいよかったと思う」どんな苦境の中でも挑戦を諦めなかった平野選手。自分らしさでメダルをつかんだ山田選手。その滑りは多くの感動を呼びました。