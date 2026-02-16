【バカでも作れる飯？やってみ？】頭イイご飯ワカラナイ！「お手本見せて？」＜第9話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第9話 手本を見せて！
【編集部コメント】
レナさんは現在専業主婦をしていますが、医療系の資格をもっていて、ミサキちゃんを出産する前は大きな病院でバリバリと働いていたそうです。タクトくんがまだ1歳なので子育てが落ち着いてからにはなりますが、再就職も検討中。そう、いつだって忙しくなる可能性があるのです。ユウスケさん……さっそく「バカでも作れる」と言わせない料理を見せてもらいますよ？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
