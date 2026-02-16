生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」のMVが、2月21日22時に公開される。

1月10日に配信リリースされた同楽曲は、シンガーソングライターの岡村靖幸が作詞、作曲、プロデュースを手掛けたもの。自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌を担当している。

本情報とあわせて、生田斗真オフィシャルYouTubeチャンネルおよびTikTokアカウントも正式に開設。現在、両アカウントでは「スーパーロマンス」のティザー映像が公開されている。

アカウント開設を記念し、MV公開前夜となる2月20日21時より公式YouTubeチャンネルにて自身初となる生配信の開催も決定。あわせて開設したばかりのTikTokアカウント、Instagramアカウントでも同時に配信予定となる。配信番組内では、生田本人が「スーパーロマンス」に込めた想いや、MVの撮影秘話を自ら語る予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）