＜シングルマザーと結婚＞息子から「貯金のために同居したい」と言われたけど…まさかお金目当て？
子どもが結婚するとなれば親として嬉しいものです。しかし相手によっては心配事が出てくることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『40歳の長男が年下の女性と結婚することになりましたが、相手はシングルマザーで子どもが2人います。数日前、彼女と初めてお会いしました。子ども（5歳と8歳の女の子）の父親とは事情があり連絡を取っておらず、養育費ももらっていないそうです。長男と彼女の収入では心もとないらしく、貯金のための同居を希望しています。同居を断ると結婚ができなくなるかもしれないと、長男が頼み込んできました。結婚は好きにしたらいいですが、同居は考えさせてと保留にしています。正直賛成できません。家を出て自立してほしいです』
親の助けありきの結婚？同居は断っていい
『結婚は好きにしたらいいけれど、同居は断っていいと思う。なんで親をあてにしているんだよ、それで結婚がダメになるのはおかしいよ』
『いい年した男が、親の家を頼って結婚なんておかしいでしょ。私なら断る』
息子さんが投稿者さんとの同居を希望するのは、結婚相手と2人だけではお金の面で不安があるためです。子どもも2人いますから、学費もかかってくるでしょう。今ある家に住めば家賃はかかりませんから、少しでも節約したいと考えていることがわかります。でも最初から親を頼ろうとしていることに、ママたちは不信感があるようですね。この先もお金のことで頼られる可能性を考えているのかもしれません。
息子さんは本当に愛されているの？
『同居しないなら結婚を断られるかもなんて……。彼女は息子さんのことを愛していなくて、条件だけが魅力的なんでしょうね』
もし同居をしなかったら、息子さんの結婚は破談になる可能性もあるそう。これが本当ならば、相手の女性は息子さんと結婚したいという気持ちよりも、住む家があり収入も得ている人との結婚を望んでいるのではないでしょうか。それならば、相手が息子さんでなくてもよいのかもしれませんよね。息子さんはその女性から、本当に愛されているのか？ そのような疑問を感じてしまいます。
同居すれば、孫の世話も
『投稿者さんは、血のつながらないお孫さんの面倒を見られますか？』
『いきなり3人の他人と同居なんてしたくないよ。家事、子どもの世話を投稿者さんに任せるつもりなのかな？』
同居をすると、家に血縁関係のない他人が3人住むことになります。結婚した後で同居することもありますが、今回はすでに子どももいますから、突然孫が2人できることに。息子さん夫婦は仕事をするでしょうから、子どもの面倒を投稿者さんにお願いするのかもしれませんよね。他人である孫の面倒を見たり、他人のために家事ができるのかという問題もありそうです。
「同居はしない」と息子さんに伝えたところ……
『息子に「結婚は反対しないが同居はしない」と伝えました。そして20年近く働いて実家住まいなのに貯金はないのか？ と聞くと、どうやら貯金はあるようです。お金目的にならないように貯金額を隠して数年様子を見たいという思いから、貯金額を少なく伝えたそう。結果、相手から同居話を持ち出され、あまり深く考えずにOKを出したと呆れた返事がありました』
投稿者さんは息子さんに「結婚しても同居はしない」と伝えたそうです。そして貯金についても確認したところ、心配するような状況ではないようですね。20年近く実家に住みながら働いているのですから、それなりのお金を持っていることがわかりました。でもそれを相手の女性に話すと、お金目的での結婚になる可能性を危惧して、相手には言わなかったようです。息子さんなりに考えた結果のことだったのでしょう。
ただし、同居をしないとなると、結婚の話が破談になる可能性も。もしそうなったら、相手の女性は息子さんではなく、子どもの父親になってくれる人、そして生活を支えてくれる人との結婚を望んでいたことになりそうです。息子さんにとってはツラいですが、結婚した後で悔やむよりはよいのかもしれませんね。