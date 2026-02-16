北朝鮮による拉致被害者の家族らが高市首相と面会し、今年の活動方針を伝えました。

拉致被害者家族会 横田拓也代表（57）

「拉致された私達の家族や兄弟姉妹を返してほしいということだけなのです。全拉致被害者の一括帰国を実現する、決める政治を実現してほしいと思います」

めぐみさんの母 横田早紀江さん（90）

「全身全霊で北朝鮮の金正恩総書記と対話をしていただいて、救出のために力をくださいますよう心よりお願いいたします」

拉致被害者の家族らは16日、家族会などが決めた「親世代が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら独自制裁の解除に反対しない」などとした、今年の運動方針を高市首相に手渡しました。

高市首相は「あらゆる手段を尽くして具体的な成果に結び付けていきたい」と伝えました。

まだ帰国していない政府認定の拉致被害者で、存命の親世代は横田めぐみさんの母、早紀江さんだけになっており、拓也代表は「衆院選の結果は北朝鮮が日本を交渉相手として信頼できる体制になった」「金正恩総書記に対して、解決に向けた強い意思表示をしていただくことを期待する」と訴えました。