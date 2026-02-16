歌手の工藤静香さんが15日、自身のインスタグラムを更新。「ティラミスゼリー」の写真と共にレシピを投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 手作り「ティラミスゼリー」レシピを披露 「ヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです！」 豆乳や塩麹を使ったこだわり仕様





工藤さんは投稿で「ティラミスゼリー！」と紹介し、作り方も詳しく説明しています。レシピによると、このゼリーは複数の層で構成されています。







最下層は「クッキーを崩して甘くしたコーヒーを湿らせ」たもので、その上に「豆乳に大さじ2杯のマスカルポーネとゼラチン」を混ぜた層、そして「コーヒーゼリー」を順に重ねています。さらに、仕上げの最上層には「塩麹を混ぜて水切りした無糖グリークヨーグルト」を使用しているとのことです。





工藤さんは「これヘルシーでめちゃくちゃ美味しいです！」とコメントしており、健康を意識しながらも味わい深いデザートに仕上がったことを伝えています。





写真では、白い層と濃いコーヒー層が交互に重なる断面の美しさや、表面に均一にふりかけられたココアパウダーが目を引きます。伝統的なティラミスをアレンジし、ゼリー仕立てにした一品です。







この投稿に、「ティラミスゼリー食べたいです」「ゼリー好きの娘さん達が喜びそうなティラミスゼリー」「美味しそう〜食べたいな〜」「ティラミスゼリーだなんて食べたいので作ってみるっきゃない」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】