ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプで現役女子高生のチェ・ガオン（１７）が大逆転の金メダルを獲得して以降、現地韓国で大きな関心を集めていると１５日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

記事によると、ＳＮＳ上ではソウル・瑞草（ソチョ）区にある高級マンションに掲げられた大型横断幕の写真が拡散されているといい、そこには「チェ・ガオン選手！大韓民国初の雪上金メダルおめでとうございます！」「（マンション名）住民一同」と記載されていると伝えた。またほかの投稿では、マンション近くの中学校を卒業したことが明かされているという。

同メディアは、該当マンションがソウル市内でも指折りの超高級マンションだと伝え、専有面積７９平方メートルが３４億ウォン（３億４千万円）で取引された実績があり、専有面積２４５平方メートルは１２０億ウォン（１２億円）から１５０億ウォン（１５億円）相当で取引されているとした。

ＳＮＳでは「チェ・ガオン選手は真のお金持ちだった」「富と名誉を手に入れた」「金メダル獲得もすごいけど、高級マンション住まいという方がうらやましい」「（マンションの）入居者たちが、隣人として誇りに思うに値する人」などの反応を見せているという。

チェ・ガオンが手にした金メダルは、今大会における韓国選手初の金メダルであると同時に、韓国雪上競技史上初のオリンピック金メダルとなった。