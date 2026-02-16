最高潮「リオのカーニバル」と同じ州で…泥まみれで大騒ぎの「奇祭」 目玉は練り歩き ブラジル
南米ブラジルのリオデジャネイロで、真夏の祭典「リオのカーニバル」が開幕。
始まりのシンボルである「市の鍵」の受け渡しが行われると、会場からは歓声が上がりました。
セレモニーが終わるとカーニバルは本番へ。
街は人で埋め尽くされ、至る所から楽器の音が聞こえてきます。
大きな修道女の人形脇で踊るド派手衣装の女性ダンサー。
階段の上から眺めるギャラリーもノリノリです。
開幕から5日間はこうした光景が続くリオデジャネイロ。
一方で、同じリオデジャネイロ州の南部パラチ市では、趣がだいぶ異なるお祭りが行われていました。
祭りの名は、泥の塊を意味する「ブロコ・ダ・ラマ」。
その名のとおり、参加者全員が泥まみれになって大騒ぎするというお祭りです。
祭りの目玉は、参加者が頭のてっぺんからつま先まで泥だらけになり、ぼろ布をまとって街を練り歩く行進です。
祭りに参加するため、砂浜付近にある浅瀬の泥には次々と人が。
約40年前から続くという“泥だらけのお祭り”を、今回も多くの人が全身で楽しんでいました。
ところ変わってアフリカのナイジェリアで開かれたのは、国内最大級のイベント「漁業祭り」です。
お祭りの様子をみると、迫ってくる人々が一斉に向かったのは川でした。
資金不足などの影響で中止が続いていましたが、今回6年ぶりに開催されました。
川は多くの人で埋め尽くされ、陸地との境目が分からなくなっている場所もありました。
一番大きな魚を捕った優勝者には、政府から「WINNER」と書かれた新車が贈られるとのこと。
ユネスコの無形文化遺産にも認定されている「漁業祭り」には、海外からも多くの人が詰めかけ、大盛り上がりでした。