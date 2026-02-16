TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クールメインPV＆メインビジュアル解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）。『冴えない彼女の育てかた』『WHITE ALBUM 2』など数々の話題作でシリーズ構成・脚本を務めた丸戸史明、そして『荒野のコトブキ飛行隊』『ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王』などでキャラクター原案を務めた人気イラストレーター・左 など、実力派スタッフ陣が参加。さらに、劇中歌を担当するのはSony Music選りすぐりのボーカル陣で構成された男女混成ユニット「SI-VIS」。音楽で世界を救うアーティストヒーローたちの物語が、2025年10月5日（日）よりフジテレビほかにて絶賛放送中！

この度、第2クールメインPVとメインビジュアルが解禁された。

≪XENOS≫との戦いも激化し、地球の命運が「SI-VIS」に託され、物語もいよいよクライマックスへ。大波乱のストーリー展開とともに最新情報も公式サイト・公式SNSにて発信されていくので、引き続き注目だ。

●作品情報

TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』

2026年1月4日(日)より毎週日曜日朝9時30分よりフジテレビほかにて第２クール放送開始！

2025年10月5日より毎週日曜朝9:30~

フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡

北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送

テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビ／TKUテレビ熊本／鹿児島テレビ

2025年10月11日より毎週土曜朝5:20~富山テレビ

2025年10月18日より毎週土曜朝5:30~新潟総合テレビ

2025年10月19日より毎週日曜24:55~福井テレビ

2026年1月4日より毎週日曜25:25〜テレビ宮粼

2026年1月6日より毎週火曜15:15〜さんいん中央テレビ

2026年1月11日より毎週日曜25:25〜沖縄テレビ

2026年1月15日より毎週木曜24:53〜テレビ長崎

2026年1月15日より毎週木曜24:45〜さくらんぼテレビ

2026年1月15日より毎週木曜25:15〜岩手めんこいテレビ

配信情報

2025年10月7日(火)正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。

ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／Lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／TVer／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

主題歌

第2クールOPテーマ：「スーパーノヴァ」SI-VIS

第2クールEDテーマ：「Singing Over」SI-VIS

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

クリオス：潘 めぐみ

リュコス：内田真礼

アポロン：鳥海浩輔

メーデイア：喜多村英梨

サマエル：笠間淳

アルコーン：河本邦弘

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

凪 starring 成田あより from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。

そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。

ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

©2025 ハルモニアエンタテインメント

