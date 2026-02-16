渡邊渚「一番敏感な部分」執筆におけるポリシーとは
【モデルプレス＝2026/02/16】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、執筆業におけるポリシーを語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃55が2月16日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
文章を書く上で最も大切にしていることを聞くと、「ら抜き言葉や話し言葉にしないこと。日本語的なミスをしたくないというのが一番敏感な部分」と基本を何より大切に。「どうすれば読みやすくなるか、ネットの横書きで見た時にどう見えるかなどは考えているのですが、信念的な部分はないかもしれない」と気負うことなく、客観的な視点で執筆に向き合っているようだ。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には近藤悦康氏、宮敬幸氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
