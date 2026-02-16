明治安田J2・J3百年構想リーグです。今シーズン初勝利をかけて、鹿児島ユナイテッドFCは15日、FC琉球と対戦。有言実行の3ゴールで逆転勝利です。

7000人を超える後押しを背に、ユナイテッドは琉球と対戦しました。

試合はいきなり動きます。キックオフからわずか48秒、琉球に先制を許します。追いかける展開となるなか、活躍を見せたのが背番号11番の福田望久斗。

先週放送のテレビ番組・てゲてゲでは…

（福田望久斗選手）「自分のゴールでしっかり勝てるように頑張りたい」

前半終了間際、その福田にチャンスが訪れます。右サイド河村のクロスから福田がヘディング。

さらにエンドが変わった後半17分には、新加入・中山のクロスから再び福田。

（福田望久斗選手）「自分のゴールで勝ちますと言ったので、しっかり有言実行できてよかった」

ユナイテッドはさらに、後半28分、大卒ルーキー・中山が豪快に振りぬき、うれしいJ初ゴール。3対1で勝ち、今シーズン初勝利をつかみました。

（中山桂吾選手）「とにかく結果を出したいという思いがすごく強かったので、点を決められてうれしい。泥くさくやってきたので、ぶらさずにやっていきたい」

試合後、2ゴールをあげた福田は、サポーターへの挨拶で、なんと、てゲてゲポーズ。次戦の活躍も期待が高まります。

次の試合もホーム戦。22日・今度の日曜日、レノファ山口と対戦します。

