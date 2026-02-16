若い人も多く集まったスポーツ・コンベンションセンターの公開プレゼン。ここからはそれぞれの提案について見ていきます。

今回、県からは▼スポーツ振興とイベント活用、▼桜島を望む本港区エリアにふさわしいデザイン、▼観光振興・中心市街地活性化、▼障害者や高齢者も利用しやすいユニバーサルデザイン、▼構造・環境性能と災害対応と、5つのテーマで課題が出されました。

5つの企業体それぞれの提案です。

【（1）梓設計・SUEP・東条設計JV】

テーマを「桜島と調和するまちの屋内広場」

●吊り屋根構造で高さを抑え、桜島の景観を確保

●設備を1階に並列配置するフラットなプラン

●スロープや大階段で移動しやすい立体公園

【（2）オンデザイン・工藤浩平建築設計事務所JV】

テーマは「風景とまちをつなぐジャイアントアーケード」

●施設を大きなアーケードに見立て、天文館とにぎわいをつなぐ

●特に朝日通りからの景観の確保

●桜島を望む大階段を整備し、イベント時のステージや客席にする

【（3）坂茂建築設計・松田平田設計・永園設計JV】

テーマは「建物のボリュームを最小限にした公園」

●シンボル性を無くして桜島の邪魔にならないデザイン

●屋根の上を公園にして屋外スポーツやBBQなどができる

●居住性が確保された日本一の避難所

【（4）日建・下舞設計JV】

テーマは「海と街の結節点」

●中と外で誰もがスポーツにアクセスできる

●離島航路がある場所として離島振興の玄関口にする

●海辺の憩いの場として桜島を望むテラスを整備する

【（5）佐藤総合計画・三反田設計JV】

テーマは「全てが桜島に向かう」

●桜島を向いた多角形のツインアリーナ

●面積をコンパクトにした逆円すい形

●桜島側にカフェやレストランを配置し日常利用を促す

5つの案を見てみると全ての案で、桜島の眺望を含む景観への配慮や景観の利用、公園機能を含む、スポーツだけでないイベント利用などを盛り込んでいます。さらに、県民や関係団体とコミュニケーションをとりながらワークショップなども行い、「県民とつくり育てていくアリーナ」という提案が多かったことも印象的です。

公開プレゼンを聞いた人に、感想やスポコンに求めることを聞きました。

（鹿児島市 40代）「県民が桜島を大切にしているのを提案者が大切に扱ってくれた、それが実現してほしい」

（鹿児島市 20代）「やっぱり桜島がよく見える案がいい」

（鹿児島市 10代）「災害時や地域を活性化させるなどの考えを大事にしているところはみんな一緒だと感じた」

（鹿児島市 10代）「普段使いできるような視点でいろんなデザインが見られた」

（鹿児島市 80代）「メインは体育なんだというのを忘れちゃ困る。今一度、大会を運営する人たちの話を聞いてもらいたい」

きのう15日の二次審査で審査会としての意見はまとまり、最優秀提案候補者が県に送られました。

私が興味深いと感じたのは、「県民で育てるアリーナ」というところです。

審査会の古谷誠章委員長は「特に設計の過程で多くの県民の協力をいただきたい。設計者と一緒につくっていくというつもりで、まさにその当事者になってほしい」と話しています。

今回はあくまで設計の提案であり、この案のままで整備されるわけではありませんが、果たしてどの提案が選ばれたのか。

県は今週中にも審査会の案をもとに最優秀提案者を正式に決めて公表する予定で、今年度中に設計事業者と契約を結びます。設計契約期間は今年4月から2年4か月。県はスポーツ・コンベンションセンターの事業費を488億円と見込んでいてこのうち、建設費は406億円と推計されています。

2032年度末の供用開始をめざします。

