鹿児島県大崎町に、日本のトップアスリートが集結しました。

子どもたちを対象に陸上教室も開かれました。

去年日本を盛り上げた東京世界陸上。日本代表として活躍した選手たちが、大崎町に集まりました。

日本で唯一の室内レース。中学生から社会人まで、100人以上が出場しました。

女子60mハードルには、福部真子が出場。日本記録まであと0.02秒に迫りました。

（福部真子選手）「目標タイムに到達できた。ひとまず、ほっとしている。今後の目標はアジア記録更新、しっかりやっていきたい」

男子60mには、100m9秒台ランナー2人（100m日本記録保持者・山縣亮太選手と東京世界陸上代表・桐生祥秀選手）が登場。

勝ったのは、桐生でした。

（桐生祥秀選手）「満足して帰れる。今シーズンは、日本記録を更新したい。山縣さんが持っている、9秒95を更新するのが目標」

同じ会場では、小中学生を対象にした、「鹿児島トヨペットpresents Japan Athlete Games ジュニア陸上教室」も開かれ、県内外から89人が参加しました。

講師は、かごしま国体県代表の手平裕士さんと、東京オリンピック日本代表の鶴田玲美さん。

基本から丁寧に教えていました。

「手の振り方や足の動かし方を教えてくれたので、意識してこれからもやりたい」

（講師 手平裕士さん）「いい動きをしている子がたくさんいた、将来ここでトップ選手と一緒に試合に出る子がいたらうれしい」

子どもたちのこれからの活躍、そして今シーズンは世界室内、アジア大会もあります。15日出場したどの選手が日本代表の座を掴むのか、見守りたいところです。

